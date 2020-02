Jagdreisen Fabrig persönlich vor Ort auf Europas 2 größten Jagdmessen

Jagdreisen Fabrig ist auf der Hohenjagd in Salzburg (20.2.-23.2.2020 Halle 8 Stand 0312) vertreten.

Mudau, BW – Das Tourenunternehmen Jagdreisen Fabrig ist auch in diesem Jahr wieder auf der Hohenjagd in Salzburg (20.2.-23.2.2020 Halle 8 Stand 0312) für sie vor Ort und berät sie zu allen Fragen rund um ihre Jagdreise. Die Messe ist die ideale Möglichkeit uns persönlich kennenzulernen und sich von unseren Erfahrungen zu überzeugen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besuche unserer vorhandenen Kunden sowie neuer Interessenten. Auf den Messen beraten wir sie persönlich zu unserem Jagdprogram und besprechen ihre Reisewünsche individuell. Egal ob im warmen Süden Afrikas, in der unberührte Natur Kanadas, in Australien, Neuseeland, Argentinien oder vor der Haustüre in Europa wir

finden mit unseren Partnern das passende Angebot für sie. In dem Gespräch können wir ihnen auch den Ablauf der entsprechenden Jagd erklären, sowie an Hand von Bildern einen Eindruck der jeweiligen Jagd vermitteln. Auf Grund der jahrelangen Erfahrung bei der Auslandsjagd, sowie dem aktiven Naturschutz, konnte bereits ein eBookbestseller auf Amazon zu dem Thema veröffentlicht werden. Zusätzlich werden Vorträge auf diversen Veranstaltungen zu dem Thema durchgeführt, hierzu zählen insbesondere die Vorträge zum Thema Jagdreisen auf der Hohenjagd in Salzburg auf dem Stand von JanaJagd. Dieses Jahr konnten mit USA, Neuseeland, Island und Norwegen vier weitere Länder in das Programm

aufgenommen werden. Somit können nun über 30 verschiedene Jagdländer auf allen fünf Kontinenten angeboten werden. Bei der Auswahl der Partner stand, wie auch bei den bereits vorhandenen Partnern, die Qualität und das Setzen auf Nachhaltigkeit und Ethik bei der Jagd, im Vordergrund. Neben der reinen Jagd werden auch Angelreisen sowie Fotosafaris immer beliebter, so dass auch diese mehr und mehr angeboten werden. Jagdreisen Fabrik ist ein Inhabergeführtes Unternehmen aus Baden Württemberg. Es ist spezialisiert auf Jagdreisen weltweit, die jeweils speziell nach Kundenwunsch geplant und zu unseren Partnern vermittelt werden. Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung über Jagdreisen in mehr als

30 Ländern kann auf nahezu alle Kundenwünsche eingegangen werden, wobei in allen Fällen die ethische und nachhaltige Jagd im Vordergrund steht. Für weitere Informationen besuchen sie bitte

https://www.jagdreisen-fabrig.de/.

