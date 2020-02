Oasis – Wie das Wasserpfeifen und Franchising Konzept Ihre Tasche füllt

In Deutschland haben die Zinsen auf Sparguthaben ihr Allzeit-Tief erreicht und so bleibt als einzige Alternative für eine werthaltige und gleichzeitig zukunftsträchtige Geldanlage die Immobilie.

Natürlich nur in bester Lage oder mit bester Auslastung kombiniert mit einem erfolgreichen Geschäftskonzept. Der Wasserpfeifen-Markt boomt und so schießen die Preise in manchen Regionen Deutschlands in den Himmel. Ganz besonders pfiffig ist, wer nicht direkt in eine Immobilie investiert, sondern sich an einer Firma beteiligt, die direkt an der Quelle sitzt und das Risiko breit streut.

Was könnte es Wunderbareres geben als einen kreativen Innovator zu finden, der die gesamte Wertschöpfungskette in der Hand hat und wie eine Spinne mitten im Netz Baden-Würtembergs sitzt, einem der absoluten Hochpreissegmente innerhalb Deutschlands, in dem aufgrund des regen Interesses von ausländischen Investoren die Nachfrage nach hochrentablen Immobilen regelmäßig und dramatisch das Angebot übersteigt.

Das Franchiseprojekt „Wasserpfeifen & Cocktailbar“

Horb ist eine baden-württembergische Kreisstadt an der oberen Donau und nach Bad Saulgau die zweitgrößte Stadt im Landkreis Freudenstadt. Die dort befindliche Immobilie wird derzeit als Pilotstandort des Franchiseprojektes „Wasserpfeifen- und Cocktailbar“ genutzt.

Diese Form der Event-Gastronomie wird in den nächsten Jahren in der Region D-A-CH stark wachsen. Während in den Großstädten ausreichend Wettbewerber auftreten, gibt es auf dem Land nahezu keine oder keine qualitativ hervor stechenden Angebote. Ziel ist deshalb der Aufbau von outlets im Einzugsgebiet von Kleinstädten bzw. regionalen Strukturen.

Das Objekt liegt verkehrsgünstig am Rande eines Gewerbegebietes und in unmittelbarer Anbindung an ein neu erschlossenes Wohngebiet. Ein Autobahnanschluss wird in den nächsten 1 1/2 Jahren geschaffen. Neben den beiden Gewerbeflächen im Erdgeschoß wird eine Aufstockung um ein Obergeschoß geplant. Hier sollen modulare Büroflächen entstehen, da hierfür in der Region zwar gute Nachfrage, aber nahezu kein Angebot existiert. Das Projekt bietet Investoren überdurchschnittliche Renditen bei kurzer Laufzeit. Eine Investition in einen extrem wachsenden Markt mit hoher Nachfrage. In Deutschland gibt es aktuell 4x mehr Wasserpfeifenbars als MacDonalds.

Folgen Sie jetzt mit Ihrem Investment der Secret Oasis Management GmbH auf einem der Wachstumsmärkte, der Vision eines weitsichtigen, erfahrenen Mittelstandsunternehmens aus Deutschland und freuen Sie sich Tag für Tag aufs Neue über sprudelnden Renditen.

