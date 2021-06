Kreativparty in der Eierpappe – Spannendes Lese- und Bastelbuch

Heike Jaworski erzählt in „Kreativparty in der Eierpappe“ eine tolle Geschichte und stellt preiswerte Bastelideen vor.

Else erwartet einen Besuch von Gustav, doch dieser taucht einfach nicht auf. Woran könnte das liegen? Und wer mischt sich ungefragt in Dinge ein, die ihn nichts angehen? Es wird dann auch noch Löwenzahn für Oma Wolle und Eierpappe für den Waldspielplatz gebraucht. Doch für was? Was haben sich die zwei nur diesmal ausgedacht? Doch aus den zwei Freunden werden bald drei Freunde und zusammen erleben sie einige Abenteuer. Die Kinder folgen ihnen dabei und sehen, welche Schätze die drei Charaktere in der Natur finden. Sie erleben jede Menge, haben viel Spaß und basteln dabei auch einige interessante Dinge, die die Leser daheim mit einfach erhältlichen Materialien selbst nach basteln können.

Kinder erhalten mit dem Buch „Kreativparty in der Eierpappe“ von Heike Jaworski nicht nur eine tolle Geschichte, sondern auch leicht verständliche Bastelanleitungen. Wer gerne noch mehr preiswerte Bastelideen finden will, der sollte sich auch den Titel „Kreativalarm im Milchkarton“ ansehen! Handarbeiten sind in den Augen der kreativen Autorin eine wichtige Grundlage im Entwicklungsprozess vom Kind bis zum Senior und zur eigenen Gesunderhaltung. Mit ihren Büchern zum günstigen Basteln beweist sie, dass man auch kein Vermögen ausgeben muss, um den Kindern den Zugang zu diesem Entwicklungsprozess zu ermöglichen.

„Kreativparty in der Eierpappe" von Heike Jaworski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30333-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

