Der kleine Kapitän – Ein spannendes Kinderbuch

Holger Antz schickt einen neunjährigen Jungen in „Der kleine Kapitän“ auf eine abenteuerliche Reise voller Bewährungsproben.

Manolito ist ein Junge von neun Jahren, der zusammen mit seiner Mutter an der Küste Portugals lebt und eine Leidenschaft für alte Segelyachten hegt. Er spart bereits Geld, denn er will unbedingt selbst ein richtiges Segelschiff haben und die Welt bereisen. Eines Morgens entdeckt er ein außergewöhnliches Schiff, das in der Nacht im Hafen angelegt hat. Manolito ist ein neugieriger Junge und betritt das Schiff ohne Erlaubnis. Dies ist der Beginn einschneidender Begegnungen und turbulenter Erlebnisse. Es folgt ein unerwarteter Besuch und er lernt drei neue, ganz besondere Freunde kennen. Es folgt eine abenteuerliche Reise auf dem Ozean, die voller Bewährungsproben für den aufgeweckten Jungen steckt. Wird er nach dem Abenteuer immer noch vom eigenen Schiff träumen?

Durch die schönen Illustrationen von Jane Sophie Rehkopp wird das Kinderbuch „Der kleine Kapitän“ von Holger Antz zu einem besonders tollen Leseerlebnis. Mit diesem Buch (sowie auch das Buch über Fido, den kleinen, fliegenden Hund) löst der Autor ein Versprechen an seine Kinder ein. Derzeit arbeitet er an einer

Fortsetzung für diese tolle Kindergeschichte und plant zudem einen Roman, in dem er seine Erfahrungen im Wirtschaftsleben und damit verbundene fragwürdige Machenschaften in einer spannenden, fiktiven Story so verarbeitet, dass die Leser Hintergründe erfahren, die üblicherweise meist im Verborgenen bleiben.

„Der kleine Kapitän“ von Holger Antz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20447-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

