Ajla Crnalic gewinnt für den Pflegeberuf den internationalen Speaker Slam Award

Mastershausen, 25.April 2024. Die aus Worms stammende Ajla Crnalic konnte sich gegen 140 Teilnehmer aus 18 Ländern durchsetzen, und gewinnt den 17. Internationalen Speaker Slam Award.

Die aus Worms stammende Ajla Crnalic gewinnt beim 17. Internationalen Speaker Slam.

Der Wettbewerb zählt zu den renommiertesten Weltweit und es schaffen nur die wenigsten in die Auswahl.

Im Finale kämpften 140 Teilnehmer aus 18 Ländern 4 Tage lang um den begehrten Preis. Die Veranstaltung wurde weltweit ausgestrahlt. Neben den anderen Finalisten viel Ajla Crnalic besonders auf. Denn sie stand in ihrer weißen Hose und grauem Kasack und einem Stethoskop um den Hals auf der Bühne als Pflegekraft.

Innerhalb von 4 Minuten sorgte sie für Gänsehaut Momente mit ihrer bewegenden Geschichte aus der Pflege. Das Publikum war gefesselt von ihrer Energie und Motivation den Pflegeberuf zu Revolutionieren. Ein Teilnehmer sagte „sie hat mein Herz berührt“ eine andere Teilnehmerin sagte „wow, was für eine Powerfrau“

Der Beifall war enorm und Ajla Crnalic wurde belagert von Menschenmassen, die alle was über die Pflege wissen wollten.

In Deutschland steht Ajla Crnalic bereits seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit und zählt zu der Nr.1 wenn es um das Thema Führung und Mitarbeiterentwicklung geht.

Seit diesem Abend, weiß man jetzt auch international wer Ajla Crnalic ist und Sie wurde jetzt schon für New York gebucht.

Ajla Crnalic: Es ist mir eine Ehre diesen Preis im Namen der Pflege entgegen nehmen zu dürfen und jetzt ist es soweit, dass die Pflege Ihre Stimme erhebt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ajla Crnalic

Frau Ajla Crnalic

Herrnsheimer Hauptstrasse 124b

67550 Worms

Deutschland

fon ..: 01768453078

web ..: http://www.ac-pflege.de

email : mail@ajla-crnalic.de

