Platin-Award für Nadja Kahn beim internationalen Speaker Slam

Auszeichnung für Vortrag über innovative Digital-Events für Hamburger Eventmanagerin

Hamburg, 8. Juli 2021 – Am 2. Juli fand zum vierten Mal der internationale Speaker Slam in Mastershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis statt. Nadja Kahn, Gründerin und Geschäftsführerin der Hamburger Agentur KahnEvents, hat dabei einen Platin Award gewonnen.

Mit ihrem Vortrag „Warum die Sesamstraße bei Online-Events hilft“ hat sie ein aktuelles Problem der Veranstaltungsbranche humorvoll präsentiert. Die Branche stand mit dem Ausbruch von Corona quasi über Nacht vor dem Nichts und musste binnen kürzester Zeit auf Online-Veranstaltungen und neue Geschäftsmodelle umsatteln.

Online-Events haftet aber vielfach noch das Image an, nicht so lebendig, unterhaltsam und emotional zu sein wie „echte“ Events. Mit diesem Vorurteil hat die Eventmanagerin, die im vergangenen Jahr bereits Kultur-Festivals, Firmenjubiläen, Familienfeiern, Tanzveranstaltungen und Impuls-Vorträge in den digitalen Raum übertragen beziehungsweise hybrid veranstaltet hat, gründlich aufgeräumt. Sie gab in ihrem Vortrag konkrete Tipps für eine erfolgreiche Umsetzung solcher Veranstaltungen. Spätestens als die 51-jährige gebürtige Cuxhavenerin BIBO (und hier war in diesem Fall nicht der große gelbe Vogel aus der Sesamstraße gemeint, sondern „Bullshit In Bullshit Out“), hatte sie ihr Publikum und auch die Jury überzeugt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Gunst des Publikums gereimt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen. Der Sprechende hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles Wichtige zu sagen und sich dann noch emotional mit dem Publikum zu verbinden – das ist die Königsklasse im professionellen Speaking.

Gute Nerven brauchen die Teilnehmenden auch, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet. Die von Topspeaker und Bestsellerautor Hermann Scherer ins Leben gerufene Veranstaltung begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich sind, wie die geladenen Speaker und ihre jeweiligen Geschäftsideen und Hintergründe.

Die Jury war hochkarätig besetzt mit Jörg Rositzke (HH1 Fernsehen), Marie Christine Carillo (Bourdon Verlag), Martina Kapral (Redneragentur), Marco Braun, Kerstin Scherer, Anke Rositzke (Coach) und Mirjam Saeger (Autorin und Coach).

