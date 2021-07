Online-Beratungstage im Lietz Internatsdorf Haubinda

Das Lietz Internatsdorf Haubinda bietet im August 2021 für Eltern und ihre Kinder eine ONLINE-Beratung, um sein einzigartiges Bildungsangebot in Thüringen vorzustellen:

Ein durchgängiges Bildungskonzept für die Klassen 1 bis 13 inklusive Ganztagesschule, das Leben und Lernen im Einklang mit der Natur ermöglicht. Aktuell stehen die Termine 02.08., 06.08., 09.08. + 13.08.2021, jeweils von 16.00 – 20.00 Uhr, sowie 07.08. + 14.08.2021, jeweils von 09.00 – 12.00 Uhr, zur Auswahl.

Interessierte können sich über die verschiedenen Bildungsmöglichkeiten der Hermann-Lietz-Schule Haubinda online informieren und damit eine Alternative zum staatlichen Schulsystem kennenlernen. Neben einer Grund-, Haupt- und Realschule bietet das Lietz Internatsdorf Haubinda die Fachoberschule mit dem Schwerpunkt Informationstechnik sowie Wirtschaft/Verwaltung an. Ein weiterer Bildungsweg ist das Berufliche Gymnasium mit der Fachrichtung Wirtschaft.

Digitale Lernformen werden mit dem reformpädagogischen Bildungskonzept https://bit.ly/3yrBxs6 nach Dr. Hermann Lietz verbunden. So unterrichtet das qualifizierte Pädagogenteam in Haubinda mit modernster Technik. Durch die 86-Zoll-Bildschirme mit Touch-Display in den Klassenräumen kann auch bei Homeschooling der Unterricht live mit PC oder Tablet verfolgt werden. Die Hermann-Lietz-Schulen geben eine Unterrichtsgarantie – auch in der Corona-Zeit. Eine Stipendienvergabe ist möglich.

MINT Talentförderprogramm

Die Hermann-Lietz-Schule Haubinda bietet nicht nur Gymnasiasten, sondern als einziges plus-MINT Internat auch Schüler*innen aus Real- und Gemeinschaftsschulen den Einstieg in das bundesweite plus-MINT Talentförderprogramm. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Nicht nur für Jungen, sondern auch für Mädchen gibt es interessante, spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Landwirtschaft & Handwerk – Leben und Lernen im Grünen

Im Internatsdorf steht Gemeinschaftsleben im Fokus. Durch die eigene Landwirtschaft https://bit.ly/36lN1Bo, die verschiedenen Handwerksbereiche sowie die Pflege und Betreuung von Tieren inmitten der Natur wird den Schülerinnen und Schülern ein ökologisches Bewusstsein vermittelt. Ein eigenes Haus für jede Familie, ein Backhaus, eine Gärtnerei mit Gewächshaus, ein großer Bio-Bauernhof und eine Werkstatt für Holz- und Metallarbeiten – das alles zeichnet das Leben und Lernen in Haubinda aus. Ein breites vielseitiges Freizeitangebot mit Interessengemeinschaften im sportlichen, kreativen, musischen, handwerklichen oder technischen Bereich fördert persönliche Stärken und bereichert den Schulalltag.

Online-Besichtigung per 360-Grad Rundgang

Das über 90 h große Internatsdorf liegt idyllisch mitten in der Natur im Landkreis Hildburghausen in Südthüringen. Einen ersten Eindruck dieser außergewöhnlichen Bildungsstätte vermittelt ein 360-Grad Rundgang https://bit.ly/2UrQv2y. Website-Besucher können so die Klassenräume, Schülerzimmer, die Sporthalle, Schreinerei, den Dorfladen und die vielen anderen Räumlichkeiten des Campus virtuell erkunden.

Das Sekretariat sowie die Internats- und Schulleitung stehen für detaillierte Informationen vorab gerne zur Verfügung. Anmeldungen für die Beratungstermine nimmt Daniela Rottenbacher im Sekretariat des Lietz Internatsdorfs Haubinda per email entgegen: [E-Mail].

