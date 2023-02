Hermann Lietz – Filmstart im Kino Bad Königshofen

Mehr als zwei Jahre intensiver Arbeit sind vollendet. Die Premiere des einstündigen Films über das Leben und Wirken des Reformpädagogen Hermann Lietz findet im Stadtsaal Kino in Bad Königshofen statt.

Die Vorführung beginnt jeweils täglich um 17:30 Uhr vom 23.02. bis 28.02.2023.

Die Kinokarte kostet 5 Euro, wovon die Hälfte als Zuwendung an das Lietz Internatsdorf Haubinda geht, wo Hermann Lietz viele Jahre gewirkt hatte und dort auch seine letzte Ruhestätte hat.

Immer weiter! – so der Titel des Films, der die „lebensabenteuerliche Geschichte“ von Hermann Lietz in einer interessanten Mischung aus Spielfilm und Dokumentation unterhaltsam erzählt. Dabei präsentiert Filmemacher Udo Langer den dokumentarischen Spielfilm über das Leben und die Arbeit von Hermann Lietz, der die Reformpädagogik entscheidend prägte und mehrere Landerziehungsheime gründete. Der Film entstand an zahlreichen Original-Schauplätzen – unter anderem in Rügen, Dresden, Bodensee, Jena, Leipzig, Berlin, Lübeck und natürlich auch in Haubinda. Zahlreiche Spielszenen in zeitgerechter Kulisse und Atmosphäre, Zeitzeugen, Interviews sowie seltene Dokumente zeichnen ein lebhaftes und zugleich umfassendes Bild von der Schaffenskraft des engagierten Reformpädagogen.

Bereits vor der ersten Aufführung erhielt die Filmmusik von Filmemacher Udo Langer den ersten Preis für die beste Filmmusik, verliehen vom Deutschen Rock&Pop Musikverband e.V.

Einen Trailer gibt es bereits vorab, ab Februar ist der Film in ausgewählten Kinos zu sehen und danach auch als DVD erhältlich. https://youtu.be/lRH6ASDr9VU

