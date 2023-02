imagis Filmproduktion – Traumfabrik für Content

Video- und Filmproduktion imagis: Traumfabrik für Content.

Unter dem Namen imagis produzieren wir bereits seit 2010 Filme und Videos. Von unserem süddeutschen Firmensitz Heilbronn aus agieren wir weltweit. Dabei ist egal, ob es sich um Werbung, Dokumentar- oder Spielfilme, um kleine oder große Projekte handelt: Wir sind Eure Traumfabrik für hochwertigen Content. Unter diesem Anspruch stehen unsere Kund:innen sowie die für sie bestmöglichsten Ergebnisse seit jeher im Vordergrund.

Erlebnisse in Echtzeit – imagis Live!

Mit unseren Live-Übertragungslösungen besteht die Möglichkeit, Kund:innen und Partner:innen überall in Echtzeit zu erreichen. Worum es sich bei diesen Übertragungen handelt, ist unerheblich. Wir senden Entertainmentshows genauso wie Podiumsdiskussionen oder Vorträge zuverlässig und in hoher Qualität. Außerdem zeichnen wir jeden Stream während der Ausstrahlung auf. So sind Deine Zuschauer:innen auch nach der Livesendung in der Lage, sich deren Inhalte anzusehen. Mit welchem technischen Aufwand wir in diesem Rahmen tätig werden, hängt ganz von Deinen Präferenzen und Deinem Budget ab. Von der einfachen Regie per Laptop bis hin zum Übertragungswagen mit komplettem Bild- und Tonmanagement ist alles möglich.

Wirksames Marketing – High and Hero

Mit emotionalen Spots und Branded Entertainment helfen wir, Dein Unternehmen und Deine Marke zu promoten. In diesem Zusammenhang kommt es uns nicht allein darauf an, Dein Unternehmen ins Rampenlicht zu rücken. Vielmehr heben wir Deine Marke mit originellen Ideen sowie Storytelling deutlich von der Masse ab. Auf diese Art und Weise sprechen wir effizient Deine Zielgruppe an und schaffen die Grundlage, Deinen Kundenstamm schnell zu erweitern. Zu diesem Zweck haben wir uns ein weltweites Netzwerk bestehend aus Spitzenvertreter:innen der Filmindustrie geschaffen. So sind wir in der Lage, an beinahe jedem Ort zu drehen und selbst ausgefallenste Ideen in Szene zu setzen.

Kurz und bündig – Smart and Short

Unter der Rubrik „Smart & Short“ erstellen wir kleinere und kostengünstige Videoclips. Skalierbar produziert können die Clips beispielsweise bei Messen und Präsentationen per Beamer und auf großen Bildschirmen als auch auf Tablets oder Smartphones wiedergeben werden. Diese Image- oder Produktvideos sind zudem ideal geeignet für die Nutzung auf Social-Media-Plattformen.

imagis fertigt passende Videos schnell und flexibel an. Dabei besteht die Wahl von Full-Service bis hin zur Umsetzung eines bestehenden Scripts. Wir haben für (fast) jedes Budget die passende Lösung!

Production Services für Fiction und Doku – Film und TV

Unsere Services für Film- und TV-Produktionen im Bereich Spielfilm und Serie sowie Dokumentarfilm. Die auf imagis.tv zu findenden Crewmitglieder:innen sowie noch viele mehr stehen Euch zuverlässig zur Seite. Dank hauseigener state-of-the-art Technik sowie unseres internationalen Netzwerks sind wir auch bei umfangreicheren Produktionen in der Lage, Eure Vorhaben an fast allen Drehorten verwirklichen zu können. Zu unseren Partner:innen zählen renommierte Produktionsfirmen genauso wie namhafte Filmschaffende, darunter die Oscar-prämierte Stunt Alliance. Diese Kooperationen bilden die Grundlage für filmische Spitzenleistungen und sind somit der Garant Eures Erfolges.

imagis ist dein Partner für unvergessliche Video- und Filmproduktionen auf der ganzen Welt. Wir setzen eure Ideen und Wünsche sowohl für klassische als auch neue Medien um. Zu unseren Leistungen gehören sowohl Werbung, Imagefilme und Social Media Content wie beispielsweise YouTube Marketing, als auch Dokumentar- und Spielfilm. imagis setzt dabei stets auf skalierbare Lösungen und individuell zugeschnittene Angebote. Dabei bieten wir Full Service von der Konzeption, Produktion und Postproduktion bis zur Distribution. Setze dich gerne mit uns in Kontakt und vereinbare ein erstes, unverbindliches Gespräch!

