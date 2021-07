Alberto Mattle, Mattle Unternehmensgruppe, baut Luxuswohnungen im feinen München-Nymphenburg

Alberto Mattle von der Mattle Unternehmensgruppe und Geschäftsführender der GM Grundbesitz GmbH, freut sich über seinen neuesten Coup: das Bauvorhaben „Herthastraße 32“ in München-Nymphenburg.

Celine Mattle, Tochter von Alberto Mattle, vertrat bei dem erfolgreichen Notartermin mit Manuel Hübner, Hübner Vermögensverwaltung GmbH, und Vincent Perchtold, Euprax Perchtold & Partner Steuerberater PartG mbB, ihren Vater und wickelte den Kauf des Projekts souverän ab.

Das Projekt „Herthastraße 32“ wird ein weiterer Meilenstein im Luxusportfolio der GM Grundbesitz GmbH. Geplant ist der Bau von nur fünf Highend-Luxuswohnungen – die dafür an Raum und Konzept keine Wünsche offenlassen und gezielt die luxusaffine und finanzstarke Käuferschicht ansprechen.

Die Entwürfe der „Herthastraße 32“ sind klassisch und verkörpern Wohnkultur und Ästhetik auf höchstem Niveau. Alberto Mattle war es wichtig, in dem eleganten und gewachsenen Nobelstadtteil Nymphenburg die Architektur der großbürgerlichen Wohnhäuser aufzugreifen um seinem Verständnis von modernem Wohnluxus gerecht zu werden.

Die Lage direkt am Nymphenburger Schlosspark spricht für sich. Das Schloss gilt als eines der schönsten weltweit und der Schlosspark bietet Freizeitsportlern und Naturfreunden ungestörte Möglichkeiten, sich in der Natur zu bewegen.

Highlight des repräsentativen Ensembles ist sicher das elegante Penthouse, das über dem luxuriösen Anwesen thront. Die umlaufende Terrasse eröffnet traumhafte Ausblicke in die grüne Umgebung.

Alberto Mattle war es wichtig, die Großzügigkeit, die seine Immobilien auszeichnet, auch hier wiederzufinden. Sie ist immer die Grundlage für einen repräsentativen Grundriss. Die Käufer der Wohnungen können sich auf edelste und perfekt verarbeitete Materialien und hochwertigste Bauelemente freuen. Das ist exklusives Wohnen in der „Herthastraße 32“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mattle Unternehmensgruppe GmnH, GM Grundbesitz GmbH & Co. KG

Herr Alberto Mattle

Schloßstraße 19

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: 089 / 540 489 369

web ..: https://gm-grundbesitz.de

email : britt@heudorf.de

Der Schweizer Alberto Mattle von der Mattle Unternehmensgruppe ist Immobilien-Unternehmer in München. Er ist Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter und Eigentümer der GM Grundbesitz GmbH & Co. KG in München. Seine Leidenschaft zu hochwertigsten Materialien und bester Bauweise zeichnet seine Projekte aus. Gerade im Erwerb und Verkauf von Grundstücken in besten Lagen sieht er seinen Schwerpunkt.

Alberto Mattle fokussieren in München die Stadtteile Nymphenburg, Lehel, Herzogpark Bogenhausen, Altbogenhausen. Sehr gerne kauft er von Privatpersonen oder auch von qualifizierten Maklern.



Pressekontakt:

Mattle Unternehmensgruppe GmbH, GM Grundbesitz GmbH & Co. KG

Herr Alberto Mattle

Schloßstraße 19

82031 Grünwald

fon ..: 089 / 540 489 369

email : britt@heudorf.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Platin-Award für Nadja Kahn beim internationalen Speaker Slam