Schlafcoach Markus Kamps gewinnt Excellence Award auf dem Speaker Slam 2022

147 Speaker*innen traten zu Hermann Scherers internationalen Speaker Slam in Mastershausen an. Markus Kamps erhielt den Speaker-Slam-Award für seinen Vortrag.

Am 30. September trafen sich 147 Redner aus 18 Ländern in Mastershausen zum Internationalen Speaker Slam.

Der „Speaker Slam“ ist ein Rednerwettbewerb und fand bereits zum 12. Mal, nach Stuttgart, München Frankfurt, Wien und New York, nun erneut in Mastershausen statt. Markus Kamps ein langjähriger Schlaf-, Schicht-, und Gesundheitsexperte, war mit am Start und begeisterte von Anfang an das Publikum. Das Besondere: Die Teilnehmer haben nur 4 Minuten Zeit. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles Wichtige zu sagen und hierbei noch mit seinem Publikum zu verbinden, darf man als Königsklasse im professionellen Speaking betiteln. Mit seiner Rede „Geheimnis Schlaf“, hat er den Speaker Excellence Award gewonnen und holt sich damit eine weitere Auszeichnung.

2019 wurde Kamps Persönlichkeit des Jahres der Schlaf-Bettenbranche, 2022 erhält er von NTV einen Award für das beste Schlaf-Informationsportal www.schlafkampagne.de

Jetzt erhielt er den Speaker-Slam-Award für seinen Vortrag: Schlaf als Leistungsbringer – und das Geheimnis von Sofaschlaf, Lerchen und Eulen und den richtigen Einschlafzeiten. Seine humorvollen Botschaften konnte er klar vermitteln. „Die Geschichten aus dem täglichen Leben lassen einem ganz anders über den eigenen Schlaf nachdenken“, so eine Zuschauerin.

Auf zwei Bühnen waren die Speaker in drei Sprachen zu erleben. Damit wurde erfolgreich ein neuer Weltrekord in der Kategorie Speaker aufgestellt.

Was für ein Erfolg für den 49-jährigen, dessen Rede im Finale eine Scouting Selection und auch tausende Menschen per Live-Stream auf YouTube gebannt zuhörten.

Die Warteliste für den Speaker Slam von dem Veranstalter und Buchautor Hermann-Scherer ist lang, die Vorauswahl ist hart.

Viele Experten und Expertinnen waren vor Ort oder virtuell zugeschaltet, um die Speaker im Anschluss zu bewerten.

„Das ist schon krass in so kurzer Zeit seine Botschaft zu vermitteln. Es war eine tolle Erfahrung und auch ein harter Weg – aber es hat sich wirklich gelohnt.“ urteilte Markus Kamps direkt nach seinem Auftritt und freute sich über den donnernden Applaus seiner zahlreichen Zuhörer. Allen Gute Nacht und erholsamen Schlaf.

