Speaker Kim Kolb aus Coburg gewinnt beim internationalen Speaker Slam

Excellence Award geht nach Coburg

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München fand am 18.06.2021 der internationale Speaker Slam in Mastershausen mit 62 Teilnehmern statt. Nach der langen Zwangspause durch Corona standen Teilnehmer aus acht Nationen auf der Bühne. In vier Sprachen wurden die Themen präsentiert.

Kim Kolb aus Grub am Forst (Landkreis Coburg) hat an diesem Slam mit „Die Leichtigkeit von Zusatzverkäufen“ teilgenommen. Schlechte Geschäftsentwicklungen müssen auch in Corona-Zeiten nicht sein. Er ist dafür angetreten, Selbstständigen, Unternehmern und Verkäufern mit einfachen Mitteln zu mehr Erfolg und Umsatz im Verkauf zu verhelfen.

Damit konnte er nicht nur das Fachpublikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit der Bühnenperformance begeistern.

Er wurde deswegen sogar vom Geschäftsführer von Europas größter Expertenplattform, dem Expertenportal, für den Experten Award nominiert. Dieser wird ausschließlich an hochkarätige Business-Profis vergeben. Darüber hinaus wurde er von Hermann Scherer persönlich mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Was ist ein Slam?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet. Die extreme Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit im Saal hat die Vorträge zusätzlich erschwert.

Die Teilnehmer des Speaker Slam werden zweifach belohnt: zum einen durch die Awards und die besondere Auszeichnung, zum anderen profitieren sie im Nachhinein von einem höheren Bekanntheitsgrad und dadurch mehr Aufträge. Mit seiner Expertise im Verkauf verhilft er Unternehmen während und nach der Krise zu mehr Umsatz, höheren Gewinnen und glücklichen Kunden.

Für Kim Kolb bedeutet das: Zukünftig verhilft er Unternehmen noch häufiger während und nach der Krise zu mehr Umsatz, höheren Gewinnen und glücklichen Kunden. Mehr Informationen finden Sie auf www.kim-kolb.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kim Kolb

Herr Kim Kolb

Flurweg 1

96271 Grub

Deutschland

fon ..: 015141861758

web ..: https://www.kim-kolb.com

email : kontakt@kim-kolb.com

Meine Mission ist es, Menschen beim Verkaufen zu unterstützen. Man bemerkt immer wieder, dass viele Verkäuferinnen und Verkäufer ein enormes Verbesserungspotential haben. Ein Schlüsselfaktor für die Existenz eines Unternehmens ist fähiges Personal im Vertrieb.

Kein Unternehmen lebt von dem, was es produziert. Ein Unternehmen lebt ausschließlich von dem, was es verkauft.

Jeder Mensch kann mithilfe meiner Schulungskonzepte innerhalb von wenigen Stunden deutlich bessere Resultate im Verkauf erzielen und somit für sich und sein Unternehmen mehr Geld verdienen. Erfahrungsgemäß sind so innerhalb kürzester Zeit Umsatzsteigerungen von bis zu 25% realistisch. Intensivere Schulungskonzepte können diese Steigerungsquote noch einmal erhöhen

Pressekontakt:

Kim Kolb

Herr Kim Kolb

Flurweg 1

96271 Grub

fon ..: 015141861758

email : presse@kim-kolb.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Dr. Patrick Stach über die Totalrevision des Schweizer Datenschutzgesetzes