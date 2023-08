Joachim Schäfer erhält den EXCELLENCE AWARD beim 15. Internationalen Speaker Slam

Der komplett ausgebuchte 15. Internationale Speaker Slam fand Anfang Juli 2023 in Mastershausen statt und begeisterte das internationale Publikum aus 15 verschiedenen Ländern.

Mit 127 talentierten Rednern, die in vier Sprachen auf zwei Bühnen ihre Beiträge präsentierten, bot der Slam eine unvergleichliche Plattform für inspirierende Reden. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich vor einem breiten Publikum und namhaften Medienvertretern zu präsentieren. Der Speaker Slam wurde im Internet und TV ausgestrahlt.

Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des EXCELLENCE AWARDs an Joachim Schäfer für seinen beeindruckenden Vortrag zum Thema Vertrauenskultur. Schäfer, renommierter Unternehmer und Vordenker, betonte die Bedeutung einer Vertrauenskultur als zukünftige Kultur in Unternehmen. Er verwies auf führende Zukunftsexperten wie Pero Micic, die einhellig bestätigen, dass die Hierarchie in Unternehmen keine Zukunft mehr hat. Seine Präsentation beeindruckte nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury, die seine herausragende Leistung mit der Verleihung des Awards würdigte. In seinem bewegenden Vortrag erinnerte Schäfer an den Wendepunkt seiner eigenen Erfolgsinsolvenz, als er erkannte, dass es vor allem um die Menschen in seinem Unternehmen geht. Er verdeutlichte, dass Macht und Menschlichkeit Gegenspieler sind und dass eine Vertrauenskultur den Weg in die Zukunft weist. Die von Schäfer praktizierte Vertrauenskultur hat sich in seinem Unternehmen als unglaublich erfolgreich erwiesen – sowohl finanziell als auch menschlich.

Die Hierarchie hat ausgedient. Die Vertrauenskultur ist die Erfolgskultur der Zukunft.

„Die Vertrauenskultur ist die Kultur der Zukunft für Unternehmen. Sie wird unausweichlich sein“, betonte Schäfer. „Ich unterstütze andere Unternehmer auf ihrem Weg zum glücklichen Chef, indem ich ihnen helfe, die Vertrauenskultur in ihre Unternehmen zu integrieren. Mein eigenes Unternehmen dient dabei als Ausstellungsraum, in dem Menschen die Vertrauenskultur live erleben können.“ Schäfer ist Vollblut-Unternehmer, glücklicher Chef der Schäfer Kunststofftechnik GmbH mit Sitz im badischen Ortenberg, Coach, Mentor und Buchautor.

„Der Internationale Speaker Slam ist eine einzigartige Plattform, die talentierten Rednern aus aller Welt die Möglichkeit bietet, ihre Botschaft zu verbreiten und Menschen zu inspirieren“, sagte [Hermann Scherer, Veranstalter und TOP-Speaker Deutschlands]. „Wir sind stolz darauf, dass der Slam jedes Jahr weiter wächst und international an Bedeutung gewinnt.“ Eine Jury aus renommierten Experten, bestehend aus Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre und Speaker Marcel Heß, übernahm die schwierige Aufgabe der Auswahl der Finalisten. Ihre Expertise garantierte eine faire und objektive Beurteilung der einzelnen Beiträge.

Die Auszeichnung von Joachim Schäfer mit dem EXCELLENCE AWARD beim Internationalen Speaker Slam würdigt seine wegweisende Arbeit und seinen Beitrag zur Förderung einer neuen Unternehmenskultur. Sein inspirierender Vortrag zur Vertrauenskultur hat gezeigt, dass eine solche Kultur nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit steigert, sondern auch langfristig positive finanzielle Ergebnisse erzielt.

Über Joachim Schäfer

Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kind im Geiste des Unternehmens schäfer vollendet. mit Sitz im badischen Ortenberg. Als Sohn des Firmengründers ist er im Unternehmen groß geworden und entwickelte schon früh seine Leidenschaft für Kunststoff. In den 1990er Jahren brachte er seine Kenntnisse und Fähigkeiten im technischen Bereich des Unternehmens ein, verließ die Firma und kehrte als Geschäftsführer und Inhaber wieder zurück. Ende 2014 holten ihn und das an sich erfolgreiche Unternehmen verschiedene Sachverhalte auf den Boden der Tatsachen und er entschied den Weg in die Insolvenz in Eigenverwaltung. Seine Vision, sein unternehmerisches Denken und Handeln, seine Leidenschaft für Kunststoff und die Liebe zu den Menschen im Unternehmen sind der Grundstein für die Erfolgsinsolvenz und die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens. Auch er hat sich als Chef auf ein Podest stellen lassen und damit den Blick und den Kontakt zu den Menschen verloren – bis er in Demut selbst von dem Podest herabgestiegen und wieder auf die Menschen zugegangen ist. Heute kennt er das Gefühl, als Mensch im Team willkommen zu sein und ist davon überzeugt, dass die Hierarchie ausgedient hat. Es ist Zeit für die Vertrauenskultur in Unternehmen. Mit seinen Erkenntnissen und seiner Erfahrung begleitet er heute Menschen dabei, Krisen leichter zu erkennen, Krisen früh genug zu erkennen und Krisen erfolgreich zu durchlaufen. Und unterstützt sie, die Basis der Vertrauenskultur in ihren Unternehmen zu schaffen. Weitere Informationen zu Joachim Schäfer und der Vertrauenskultur in Unternehmen finden Sie auch unter www.schaefer-joachim.com

Über die Schäfer Kunststofftechnik GmbH

Mit über 60 Jahren Erfahrung im Bereich Kunststoffverarbeitung hat sich die Schäfer Kunststofftechnik GmbH nach der Erfolgsinsolvenz im Jahr 2016 durch kontinuierliche Innovationen, einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und dem Aufbau einer Vertrauenskultur auf ein neues Level begeben. Das Unternehmen produziert zu 100 Prozent am badischen Firmensitz mit Blick auf das malerische Schloss und investiert ständig neben der Technologie vor allem auch in die rund 100 Menschen, die hier gemeinsam arbeiten.

Die Schäfer Kunststofftechnik GmbH entwickelt und produziert anspruchsvolle und hochwertige Produkte aus Kunststoffhalbzeugen, vor allem designte Maschinenverkleidungen komplexer Bauart für den Maschinenbau und die Automatisierungstechnik, sowie komplexe Präzisionsteile für die Labor- und Medizintechnik. Darüber hinaus entstehen ausgefallene Diffusoren im Bereich Lichttechnik und Lösungen für Raumdesign und Werbetechnik. Als Komplettanbieter von Bauteilen, Baugruppen und Endprodukten rund um Acrylglas, Polycarbonat und technische Kunststoffe werden vom Prototyp, über Einzelteile und kleine Stückzahlen auch große Serienproduktionen gefertigt. Kunststoff in vollendeter Form – von Schäfer vollendet.

