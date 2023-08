Deutscher Unternehmer Benchmarkday 2023 – Forum für Innovation, Wachstum und effektives Networking

Am Donnerstag, dem 19. Oktober 2023 findet in Dreieich bei Frankfurt zum fünften Mal der Deutsche Unternehmer Benchmarkday statt.

Der Fachkongress klein- und mittelständischer, sowie dezentral organisierter Unternehmen verspricht wieder ein Tag gefüllt mit wertvollen Impulsen, neuen Geschäftsideen und umfangreichen Networking-Möglichkeiten für Manager, Unternehmer und Investoren zu werden.

Mit dem klaren Ziel der Förderung unternehmerischer Wirtschaftlichkeit und Ertragskraft bieten die Business Community und die Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft (BFW) eine Plattform für den Austausch innovativer Unternehmen. Die Teilnehmer des Deutschen Unternehmer Benchmarkday 2023 erhalten exklusive Einblicke in die Herausforderungen und zukunftssichernden Strategien wachstumsstarker Unternehmen. „Wir möchten die Entscheider dabei unterstützen, neue Horizonte zu entdecken und ihren Betrieben neue Impulse zu geben, um die Zukunft noch erfolgreicher zu gestalten“, sagt Dieter C. Nass, Geschäftsführer der Business Community. „Unser Ziel ist es, die Vernetzung und den Wissenstransfer zu stärken.“

Höhepunkte des Deutschen Unternehmer Benchmarkday 2023 wird die Keynote von Timm Jäger, Experte für Unternehmensentwicklung und Corporate Strategy. Timm Jäger verantwortet als Geschäftsführer der EintrachtTech, der Digitaltochter von Eintracht Frankfurt alle digitalen Strategieprojekte sowie die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Am Benchmarkday wird er den Teilnehmern exklusive Einblicke in die Transformation von Eintracht Frankfurt in ein digitales Ökosystem gewähren.

Die Business Community begleitet und unterstützt Filialisten, Franchisebetriebe und Systemzentralen in allen Bereichen außerhalb deren Kernkompetenz mit dem Ziel der Steigerung ihrer Wirtschaftlichkeit, Unternehmenswachstum und Ertragskraft. Die Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft ist ein länderübergreifendes und offenes Franchise-Netzwerk.

Ausführliche Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter benchmarkday.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Business Community International

Herr Dieter Nass

Rudolph-Diesel-Straße 1

85356 Freising

Deutschland

fon ..: +4981619368430

web ..: https://www.business-community.info

email : info@business-community.info

Die Business Community begleitet und unterstützt Filialisten, Franchisebetriebe und Systemzentralen in allen Bereichen außerhalb deren Kernkompetenz mit dem Ziel der Steigerung ihrer Wirtschaftlichkeit, Unternehmenswachstum und Ertragskraft. Die Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft ist ein länderübergreifendes und offenes Franchise-Netzwerk.

Pressekontakt:

Business Community International

Frau Susanne Seifert

Rudolf-Diesel-Straße 1

85356 Freising

fon ..: +49 8161 936843 0

email : presse@business-community.info

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Energy Drinks im Büro- Fluch oder Segen?