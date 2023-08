Positive Überraschungen im Highschool Jahr in den USA

Das Austauschjahr in den USA bietet unglaubliche Chancen. Drei positive Überraschungen, die auf offene Austauschschüler in den USA warten: Multikulti, Highschool Spirit, Gastfamilie

Positive Überraschungen im Highschool Jahr

Lohmar, 03.08.23 Trubel am Frankfurter Flughafen: Einige hundert Austauschschüler fliegen jede Woche im August und September für ihre Auslandszeit in die USA. J1 Visum, Gastgeschenke, top vorbereitet und viele Erwartungen im Gepäck- und das Einzige, das sicher ist: Sie werden einige Überraschungen dort erleben.

Welche Überraschungen das sind? Die im Juni zurückgekehrten Austauschschüler, die mit international Experience e.V. in den USA an einer Highschool waren, sind sich einig: „Du musst einfach entspannt und offen sein. Manche Dinge konnte ich mir vorher einfach nicht vorstellen“, bestätigt Tim, der ein Schuljahr in Minnesota auf der Schule war.

Er ist sich mit vielen der „Returnees“ sicher: Das Austauschjahr in den USA bietet unglaubliche Chancen. Drei positive Überraschungen, die auf offene Austauschschüler in den USA warten:

* „Mulitkulti“: Eine wahre Vielfalt der Farben, Kulturen und Freundschaften: Menschen aus verschiedenen Ländern, Ethnien und Hintergründen von der ganzen Welt werden auf der Highschool sein. Ein sehr breites Spektrum an Traditionen eröffnet grundlegend neue Perspektiven auf die Welt. Austauschschüler können wahrhaft internationale Freundschaften schließen und damit ihr Leben umfassend bereichern.

* „Highschool Spirit“: Sport, Musik, Kunst, Theater, Wissenschaft: Mit einer großen Bandbreite an Talentförderung und Möglichkeiten zum Engagement können Gastschüler in den USA nicht nur neue Aktivitäten nach dem Unterricht ausprobieren. Sie werden dort neue Freunde finden und sich in die Schulgemeinschaft integrieren. Bereits am „Homecoming“ Wochenende, einige Wochen nach Schulstart, werden die Austauschschüler in ihren Schulfarben bekleidet ihre Mannschaft und das Schulmaskottchen am wichtigen Wettkampftag anfeuern.

* „Familie auf Zeit“: Die Gastfamilie in den USA ist nicht nur hilfsbereit und herzlich, sie heißt ihren Gast in ihrem Lebensstil willkommen. Das Leben im neuen Land mit seinem typischen Alltag, Traditionen und Ereignissen fühlt sich dann bald vertraut an. Austauschschüler haben die Möglichkeit, sich in ihrer neuen Familienkonstellation bald wohlzufühlen. Sie werden Unterstützung und Offenheit erfahren und können so ihr persönliches Auslandsjahr zu einer unvergesslichen Erfahrung machen.

Der Bewerbungszeitraum für einen Schüleraustausch in den USA und in anderen Ländern läuft. Interessierte Eltern und Schüler können sich individuell beraten lassen, welcher Zeitraum und welches Land für sie passt.

