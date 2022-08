Das neue PURE & POSITIVE eMag: Endlich wieder positive Inspirationen – ohne die Welt verklärt zu betrachten

Exklusive Interviews mit John Strelecky, Nico Rosberg, Stephanie zu Guttenberg und Sadhguru im People-Magazin für eine bessere Welt“ auf Readly / Inkl. Familien-Special in Kooperation mit migo Verlag

„Nach einer Covid-bedingten Pause geht es endlich weiter. Das neue PURE & POSITIVE – Magazin für eine bessere Welt ist wieder voller positiver Inspiration und Perspektivwechsel – von und mit Menschen, die etwas zu sagen haben“, freut sich Chefredakteurin und Autorin Christin Prizelius: „Es gibt so viele, die mit Leidenschaft einen Beitrag für eine bessere Welt leisten. Wir möchten einen Gegenpol zu den negativen Schlagzeilen bilden und decken dabei Lebensbereiche wie Familie, Food, Beauty, Travel & Lifestyle rund um den Globus ab.“ PURE & POSITIVE, das bis auf die Unterbrechung seit 2018 quartalsweise auf Readly erscheint, versteht sich daher als Sprachrohr für Menschen, die sich für andere sowie für Tier und Natur einsetzen, ihnen eine Stimme geben, kreieren und gestalten und andere auf ihrem Weg mitnehmen. „Das ist genau das, was in dieser Zeit notwendig ist, ohne die Welt verklärt zu betrachten.“

Neben John Strelecky, Nico Rosberg, Stephanie zu Guttenberg und Sadhguru in der neuen Ausgabe haben sich in PURE & POSITIVE bislang unter anderem Emma Heming Willis, Maite Kelly, Nina Bott, Dr. Eckart von Hirschhausen, Ursula Karven, Samuel Koch, Ruth Moschner, Sarah Nuru, Peter Maffay, Horst Köhler und viele andere Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport, Politik, Schauspielerei und Medien den Fragen gestellt.

Ebenfalls neu ist ein Familienspecial in Kooperation mit migo, dem Mitmach-Kinderbuchverlag aus der Verlagsgruppe Oetinger. „In einer besseren Welt mit Zukunft spielen sie die Hauptrolle: die Kinder und die Familien. PURE & POSITIVE ist mit seinem redaktionellen Ansatz die optimale Ergänzung – das gilt auch für die Präsenz in unseren Kanälen“, betont migo-Verlagsleiterin Carmen Udina. PURE & POSITIVE wird im Gegenzug beim digitalen Mitmach-Magazin von migo und familie&co eingebunden.

Den Relaunch konzipiert und umgesetzt hat die Agentur Reblz und Partner, die künftig auch die Vermarktung von PURE & POSITIVE übernimmt. Weitere Kanäle u. a. auf Instagram sind im Aufbau. Für 2023 ist PURE & POSITIVE auch als Printausgabe geplant.

