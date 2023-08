Gas wird noch grüner: HanseWerk Tochter HanseGas baut neue Leitung für mehr Bioerdgas

HanseWerk Tochter HanseGas verbindet zwei Leitungssysteme, um zusätzliches Bioerdgas aufnehmen zu können. Zwei im Bau befindliche Biogaseinspeiseanlagen speisen künftig mehr Bioerdgas in das Netz ein.

HanseGas, Teil der HanseWerk-Gruppe, wird zukünftig einen höheren Anteil an Bioerdgas im Netz haben. Zwei Biogaseinspeiseanlagen befinden sich derzeit in der Bauphase und speisen nach Fertigstellung circa 1250 m³/h Bioerdgas ins Netz ein. Die erste Anlage wird bereits im Herbst dieses Jahres in Betrieb genommen. Für die Einspeisung des zusätzlichen Bioerdgases investiert HanseGas, Tochterunternehmen von HanseGas, rund 900.000 Euro in den Netzausbau und somit auch in den Klimaschutz. Der zuständige Koordinator Olaf Boenigk von HanseGas, Tochtergesellschaft von HanseWerk, sagt: „Wir verbinden zwei Leitungssysteme, um das umweltfreundliche Bioerdgas effizient in unser Erdgassystem aufzunehmen.“ Die Leitungsverbindung mit einer Druckstufe von 16 bar entsteht zwischen Domsühl und Neuhof in der Nähe von Parchim und erstreckt sich über eine Länge von insgesamt 3.500 Metern.

Mehr als 2.500 Meter der neuen Leitungsverbindung werden in geschlossener Bauweise verlegt. Das innovative Horizontalbohrspülverfahren erlaubt ein unterirdisches Einziehen der Stahlrohre, sodass so wenig und schonend wie möglich in die Landschaft eingegriffen wird. Rund 1.000 Meter lässt der Netzbetreiber in offener Bauweise verlegen. Im Rahmen des Bauprojektes sind zwei Grabenkreuzungen sowie eine Straßenkreuzung Richtung Bergrade vorgesehen. „Falls es im Zuge der Bauarbeiten zu Behinderungen im Verkehr kommen sollte, bitten wir schon jetzt um Ihr Verständnis“, sagt Olaf Boenigk von HanseWerk Tochter HanseGas .

Für die Umsetzung der Baumaßnahmen hat HanseGas, Teil der HanseWerk Gruppe, den erfahrenen Dienstleister SPIE GmbH beauftragt. Die Arbeiten beginnen Ende Juli und sollen planmäßig im November dieses Jahres abgeschlossen sein.

Die HanseGas GmbH

In vielen Kommunen Mecklenburg-Vorpommerns und Teilen Brandenburgs ist die HanseGas GmbH, eine Tochter der HanseWerk AG, der Gasnetzbetreiber. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens betreuen von zwölf Standorten aus rund 4.500 Kilometer Gasleitungen und stellen so eine zuverlässige und sichere Energieversorgung sicher.

HanseGas wird bis 2030 klimaneutral sein. In einem mehrstufigen Prozess wird das Unternehmen dazu Liegenschaften, Fuhrpark und Gasnetzbetrieb klimaneutral stellen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen im sozialen und kulturellen Bereich sowie in Sportprojekten. Außerdem investiert HanseGas in Mecklenburg-Vorpommern – ob über die Ausbildung junger Menschen oder die Beauftragung von regionalen Dienstleistungen.

Mehr als 3 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit den Schwerpunkten Netzbetrieb, dezentrale Energieerzeugung oder E-Mobilitätslösungen.

Als Partner der Energiewende hat die HanseWerk-Gruppe in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 850 Energieumwandlungsanlagen sowie einen Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden und engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie zum Beispiel im Norddeutschen Reallabor. Bis 2030 wird die HanseWerk-Gruppe klimaneutral sein: Dazu werden ihre insgesamt 47 Standorte, die mehrere hundert Fahrzeuge umfassende Flotte, der Strom- und Gasnetzbetrieb sowie die Wärme- und Stromerzeugung bis 2030 klimaneutral gestellt.

Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie mehr als 450 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte, wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

