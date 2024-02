Tag der Franchise Expansion am 19. April 2024 – Der Branchentreff der Franchisewirtschaft

Am 19. April 2024 findet in der DZ BANK Zentrale Düsseldorf zum zwölften Mal der Tag der Franchise Expansion statt.

Der Tag der Franchise Expansion (Franchisetag) ist der Branchentreff für Systeme und Franchiseunternehmen, die in oder über Deutschland hinaus wachsen und expandieren wollen. Experten und Systemmanager der Franchise Wirtschaft, wie Britta Linnemann (Head of Franchise – ATERIMA care) oder Dr. Volker Güntzel (Spezialist für Franchise- und Vertriebsrecht – Busse & Miessen), teilen in praxisnahen Vorträgen ihr gesammeltes Wissen und ihre aktuellen Erfahrungen rund um das Thema „Expansion von Franchisesystemen“.

„Ein wertvoller Tag, gespickt mit Insiderinformationen aus unterschiedlichen Franchisebetrieben. Spannende, praxisnahe Themen und Sprecher, welche auch gerne bereit sind, noch vertiefter Auskunft zu geben“, sagt Roman Geiger von Zaunteam zum Franchisetag 2023.

Am Vorabend findet das Get-together im Restaurant/Cocktailbar BUTTERSHAKER statt. Alle Teilnehmer sind herzlich willkommen – plaudern, Ideen austauschen und neue Kontakte knüpfen in entspannter Atmosphäre und geselliger Runde mit Kollegen und Geschäftsfreunden.

Ausführliche Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter franchisetag.events.

