Mota Ventures meldet für Monat April Rekordeinnahmen aus CBD-Produkten in Höhe von 3.818.000 CAD – ein Umsatzplus von 39 % gegenüber April 2019

VANCOUVER, BC, KANADA (10. Mai 2020) – Die von Mota Ventures Corp. (CSE:MOTA FWB: 1WZ:GR OTC: PEMTF) (das Unternehmen) betriebene Tochtergesellschaft Natures Exclusive – ein Unternehmen, das Konsumenten in den Vereinigten Staaten und Europa CBD-Produkte über den Internethandel anbietet – freut sich bekannt zu geben, dass im Monat April Rekordeinnahmen in Höhe von insgesamt 3.818.000 CAD und damit ein Umsatzplus von 39 % gegenüber April 2019 erzielt wurden. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen von insgesamt 3.609.000 CAD ergibt sich somit ein Monats-Bruttogewinn von 209.000 CAD.

Überzeugende Strategie der Online-Kundenakquise

Das Unternehmen schreibt diesen Erfolg seiner Strategie im Bereich der Online-Kundenakquise zu, die sich die rege Nachfrage der Konsumenten nach Gesundheitslösungen auf natürlicher Basis zunutze macht und zwischenzeitlich nicht nur bei der Marke Natures Exclusive mit einer Rekordzahl von Kunden punkten, sondern auch zahlreiche Neukunden für die im März 2020 eingeführte Produktlinie Immune Support gewinnen konnte.

Mit seiner besonderen Fähigkeit, die Kunden sowohl für bestehende als auch für neue Produkte zu begeistern, ist das Unternehmen bestens gerüstet, um auch mit dem Handdesinfektionsgel auf CBD-Basis, das diesen Monat auf den Markt kommen soll, entsprechende Erfolge einzufahren.

Ryan Hoggan, CEO des Unternehmens, meint: Ich freue mich sehr, ein weiteres Erfolgsmonat mit einer Umsatzsteigerung gegenüber 2019 präsentieren zu können. Unsere Investition in die Kundenakquise im März 2020, die uns zusätzliche Abonnenten beschert hat, war ein entscheidender Treiber für unsere Ertragssteigerung. Trotz der globalen Pandemie nähern wir uns kontinuierlich unseren Jahreszielen für 2020, zu denen auch die Expansion in den europäischen Markt zählt. Ich freue mich schon darauf, Ihnen auch in den kommenden Wochen über den Zugewinn neuer Kunden berichten zu können.

DIE CBD-MARKE NATURES EXCLUSIVE IST VORREITER

Das Unternehmen vertreibt unter seiner Marke Natures Exclusive CBD-Hanföl-Rezepturen, die den Anwendern den therapeutischen Nutzen von Hanf liefern soll. Das in diesem Produkt enthaltene Hanföl stammt aus Hanf, der in den Vereinigten Staaten angebaut wird. Beim Extraktionsverfahren bleiben alle heilsamen Eigenschaften des Hanfs erhalten. Das breite Produktsortiment von Natures Exclusive umfasst unter anderem Bonbons mit CBD-Öl, CBD-Fruchtgummis, eine schmerzlindernde CBD-Creme, ein CBD-Hautserum, ein CBD-Handdesinfektionsgel und CBD-Kaffee.

Außerdem laden wir die Aktionäre und zukünftigen Anleger in das vom Unternehmen eingerichtete AGORACOM-Diskussionsforum ein. Auf dieser moderierten Social-Media-Plattform haben Aktionäre die Möglichkeit, im Rahmen von kultivierten Gesprächen Fragen an die Unternehmensführung zu richten und fundierte Antworten zu erhalten.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Zahlen zu den Einnahmen, Ausgaben und Margen aus dem Verkauf der Produkte von Natures Exclusive nicht im Rahmen eines Audits geprüft wurden und auf Berechnungen der Unternehmensführung basieren. Nach Überprüfung dieser Zahlen im Rahmen eines Audits könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in dieser Pressemeldung beschrieben wurden. Die angegebenen Zahlen wurden von US-Dollar in kanadische Dollar umgerechnet; dabei wurde der monatliche Durchschnittswechselkurs der Bank of Canada herangezogen (1,00 USD : 1,4058 CAD für April 2020 und 1,00 USD : 1,3378 CAD für April 2019).

Über Mota Ventures Corp.

Mota ist ein etabliertes E-Commerce-Unternehmen, das Verbrauchern in den Vereinigten Staaten und Europa direkt ein breites Spektrum von CBD-Produkten anbietet. In den Vereinigten Staaten verkauft das Unternehmen über seine Marke Natures Exclusive CBD-Hanföl-Rezepturen, die aus in den USA angebautem Hanf gewonnen und formuliert wurden. In Europa werden die preisgekrönten 100 % biologischen CBD-Öle und Kosmetika seiner Marke Sativida in Spanien, Portugal, Österreich, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich vertrieben. Mota Ventures strebt auch den Erwerb von umsatzgenerierenden CBD-Marken und Betrieben in Europa und in Nordamerika an, um ein internationales Vertriebsnetz für CBD-Produkte aufzubauen. Die kostengünstige Produktion, gepaart mit internationalen, direkt an den Kunden gerichteten Vertriebskanälen, wird die Grundlage für den Erfolg von Mota Ventures darstellen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

MOTA VENTURES CORP.

Ryan Hoggan

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen werden die Leser ersucht, sich an Joel Shacker, President des Unternehmens, unter der Telefonnummer 604.423.4733 oder per E-Mail an IR@motaventuresco.com oder www.motaventuresco.com zu wenden.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Dazu gehören Aussagen über die erwarteten Produktumsätze über seine Marken Natures Exclusive und Sativida; seine Pläne, ein CBD-haltiges Handdesinfektionsmittel anzubieten; seine Pläne, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden; seine Pläne, Cannabis zu kultivieren und zu extrahieren, um CBD- und hochwertige CBD-Mehrwertprodukte in Lateinamerika für den Vertrieb im In- und Ausland herzustellen; und die Pläne, umsatzgenerierende CBD-Marken und -Betriebe in Europa und Nordamerika zu erwerben. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die die Möglichkeit eröffnen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören u.a. die Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

