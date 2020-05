Multistandard-Komponenten für Maschinen- und Anlagenbauer

Engineering- und Zertifizierungsaufwand auf ein Minimum reduziert

Das Thema Multistandard ist im Schaltanlagenbau aktuell wie nie. Der Grund: Maschinen- und Anlagenbauer gehören zu den Exportweltmeistern der Branche und müssen daher nicht zuletzt die Zertifizierung ihrer Produkte garantieren – mit Multistandard-Komponenten ist das kein Problem: Die Adaption von Lösungen an spezifische Länderspezifikationen – etwa an die Normen IEC, EN, UL, CSA oder CCC – entfällt mit ihnen ebenso wie Auswahl und Engineering der Bauteile. Denn die Multistandard-Komponenten erfüllen internationale Normen, wodurch erneute länderindividuelle Freigaben entfallen und nur wenige Varianten vorgehalten werden müssen – das freut auch Lagerhaltung, Dokumentation und Warenwirtschaft.

Schneider Electric bietet ein breites Angebot an Multistandard-Komponenten

Zum Schneider-Produktportfolio in Sachen Multistandard-Komponenten gehören beispielsweise der Leistungsschalter PowerPact B, das Schütz TeSys D Green oder auch das Belüftungssystem ClimaSys. Beim PowerPact B handelt es sich um einen Leistungsschalter, der auf der Technologie der rotoaktiven Kontaktunterbrechung basiert. Er verbindet überzeugende Schutzeigenschaften mit vielfältigen Funktionen und optimierten Abmessungen. Das Belüftungssystem ClimaSys (CSVS) dient mit seinem digitalen Wärmenetz der Echtzeit-Überwachung von kritischen Belüftungsfunktionen in Schaltanlagen zur Automatisierung oder elektrischen Energieverwaltung. Schütz TeSys D Green kommt in der Motorabgangstechnik zum Einsatz und kennzeichnet sich durch einen weiten Spannungsbereich, kombinierte AC/DC Spulen und hohe Energieeffizienz.

Durch verbesserte Time-To-Market-Zeiten Wettbewerbsvorteile generieren

Multistandard-Komponenten reduzieren den Engineering- und Zertifizierungsaufwand und senken die Betriebskosten bei exportierenden Maschinenbauern, da nationale Prüf- und Freigabeprozesse entfallen. So lassen sich für einen Kunden weltweit Industriemaschinen produzieren, die alle internationalen Normen erfüllen. Im Hinblick auf die Verbesserung der Time-To-Market-Zeiten und der Kundenzufriedenheit ein handfester Wettbewerbsvorteil.

Einfach optimal: Schaltschrankoptimierung durch Multistandard

Unterstützt wird die Etablierung des Multistandards von Schneider Electric mit umfassenden, online verfügbaren Informationen zum Thema sowie der Kampagne „Einfach optimal“. Dort findet sich neben vielen nützlichen Informationen zu Lösungen von Schneider Electric auch ein Postkartenkonfigurator, mit dem sich auf spielerische Weise Komplimente versenden lassen. Die Adresse: http://schneider-electric.de/schaltschrankoptimierung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



