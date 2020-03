Gebrauchte Maschinen der Brand GmbH in Riesa mit Einsparungspotential

Ob Industrieanlagen, Maschinen zur Holz- und Metallverarbeitung oder Verfahrenstechnik. Mit dem Einsatz von gebrauchten Maschinen und Anlagen lassen sich deutliche Einsparungen im industriellen Gewerb

Die Brand GmbH in Riesa kann auf einen langjährigen, erfolgreichen Handel mit Maschinen, Industrieanlagen und Spezialgeräten aus zweiter Hand verweisen.

Mehr als 56.000 Quadratmeter Firmengelände bieten dem Kunden und Interessierten einen guten Überblick über das reichhaltige Angebot an Maschinen, Fahrzeugen, Werkzeugen und sogar kompletten Industrieanlagen, die allesamt aus Lagerauflösungen, Industrie-Demontagen, gewerblichen Ankäufen oder Konkursmassen stammen.

Vor dem Weiterverkauf werden alle Maschinen und Geräte auf Funktion geprüft, bevor sie an den Kunden geliefert werden. Die Mitarbeiter kümmern sich dabei nicht nur um die professionelle Aufarbeitung der gebrauchten Geräte, sie besitzen auch das nötige Fachwissen, um die Kunden umfassend über die sachgemäße Bedienung und Wartung der Maschinen und Geräte zu informieren.

Das große Programm an gebrauchten Maschinen aller Art lässt kaum Wünsche offen. Dazu gehören:

> Baumaschinen und Baugeräte

> Fahrzeuge und Fahrzeugteile

> Biogasanlagen und Zubehör

> Elektrogeräte und -anlagen

> Filtertechnik und Fördertechnik

> Heiz- und Kühlgeräte

> Getreide- und Kieswerktechnik

> Pumpen, Schleusen und Motoren

> Industriegetriebe, – regale und -trockner

und vieles mehr.

Selbst wenn etwas mal nicht vorrätig ist, kümmert sich die Brand GmbH um eine zeitnahe Beschaffung.

Gebrauchte Verfahrenstechnik

Der Bereich Verfahrenstechnik umfasst gebrauchte Entwässerungspressen, Entleerungsstationen, Füllanlagen und Mischtanks für den Gebrauch in Industrie und Landwirtschaft. Vor allem auf dem Gebiet der Fördertechnik und Trocknungsanlagen verfügt die Brand GmbH, als Hersteller von Mülltrennanlagen und Annahmebunkern, über eine hohe Fachkompetenz. Umbauten und Veränderungen an Maschinen und Anlagenkönnen durch den hauseigenen Sondermaschinenbau vorgenommen werden. Auch neue Lackierungen und Beschriftungen sind möglich. Nähere Informationen zur Verfahrenstechnik bezieht man auf: https://gebraucht-maschinen-handel.de/Verfahrenstechnik

Gebrauchte Industrieanlagen

Groß, größer, am größten! Komplette Industrieanlagen sind die Königsklasse beim gebrauchten Industriebedarf. Dort gibt es nichts was zu groß sein könnte. Angefangen bei der Grundausrüstung und der Infrastruktur eines Rechenzentrums oder umfangreiche Produktionslinien mit Bunker, Förderschnecke, Trennschnecke oder Schneckenpresse. Bis hin zu raumgreifenden Produktionsmaschinen wie Beflockungsanlagen, Thermolyse-Pyrolyse Anlagen oder Durchlauftrockner. Fast alles geht, und was nicht passt wird im eigenen Sondermaschinenbau umgebaut oder neu hergestellt.

Weitere Details zu Industrieanlagen erhält man auf: https://gebraucht-maschinen-handel.de/Gebrauchte-Industrieanlagen

Gebrauchte Metall- und Holzbearbeitungsmaschinen

Dieser Bereich beinhaltet Spezialmaschinen für holz- und metallverarbeitendes Gewerbe. Hochwertige elektrische Scheren für Furnier und Blech, Schleifmaschinen aller Art, Metall- und Blechbiegemaschinen und Drehmaschinen mit allerhand Zubehör erleichtern den täglichen Umgang mit Holz oder Metall. Abkantpressen und Furnierpressen, Fräsmaschinen und NC CNC Bearbeitungszentren unterstützen Arbeitsprozesse. Sandstrahlanlagen, Erodiermaschinen und Schweißtechnik, wie Schweißroboter helfen bei der Holz- und Metallverarbeitung.

Doch was tun, wenn die Maschine im Angebot zwar das richtige ist, aber für den eigenen Bedarf noch modifiziert werden muss? Dann bietet die Brand GmbH in Zusammenarbeit mit ihrem Maschinebau-Tochterbetrieb Brama GmbH den perfekten Service. Praktisch alle Kundenwünsche lassen sich mit dem Fachwissen aus der Maschinenbautechnik verwirklichen, dem Spezialgebiet der Brama GmbH. Von der Umrüstung gebrauchter Anlagen und Maschinen bis hin zu Konstruktion und Bau kompletter Produktionsanlagen für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft liefert die Brama GmbH alles aus einer Hand. Alle Projekte werden in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entworfen und realisiert, wobei immer größter Wert auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit gelegt wird.

Das Know-how der Brama GmbH, in Kombination mit der langjährigen Erfahrung im Gebrauchtmaschinenhandel, macht die Brand GmbH allseits zu einem zuverlässigen und professionellen Ansprechpartner für Gebrauchtmaschinen und Anlagenbau.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gebrauchtmaschinen Handel Brand GmbH

Herr Rüdiger Schober

Äußere Speicherstraße 1

01587 Riesa

Deutschland

fon ..: +49 (0) 3525 / 5130873

web ..: https://gebraucht-maschinen-handel.de

email : mail@gebraucht-maschinen-handel.de

Die Brand GmbH ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für Industrie und Gewerbe. Als mittelständisches Unternehmen aus Riesa bietet die Brand GmbH auf 56.000 m² Gebrauchtmaschinen aller Art. Von Elektromotoren, Industriemaschinen und Baufahrzeugen über gebrauchte Kompressoren, Pumpen und Stromerzeuger bis hin zu Anlagen für Getreidetechnik und Fördertechnik.

Pressekontakt:

Bio-Seo Agentur Handart

Frau Patricia Lammer

Schellenbergstraße 3

82110 Germering

fon ..: +49 (89) 89 42 70 58

web ..: https://www.bio-seo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

DOCHOWs Küchen mit Geschmack