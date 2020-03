DOCHOWs Küchen mit Geschmack

Das Küchenhaus DOCHOWs Küchen mit Geschmack bietet umfangreiche und kompetente Lösungen für eine neue Küche – von der Planung bis zur Montage erhalten Kunden hier alle Leistungen aus einer Hand.

Seit über 35 Jahren ist DOCHOWs Küchen mit Geschmack ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um die Planung und Umsetzung neuer Küchen geht. All jene, die auf der Suche nach einer passenden Küche sind, erhalten hier alle dahingehenden Dienste mit professionellem Service.

Küchenhaus DOCHOW – hier werden individuelle Wünsche wahr

Bei DOCHOWs Küchen mit Geschmack finden Kunden individuelle Küchen – von klassisch bis modern. Interessenten haben zwischen zahlreichen Materialien und Bauweisen die Wahl, wie zum Beispiel unterschiedliche Schranktypen, Arbeitsplatten, Gerätekombinationen oder Abfalllösungen. Dank geschulter Berater sowie einer 3D-basierten Computerplanung erhalten Kunden eine detailgetreue Abbildung ihrer zukünftigen Küche. So wird eine individuelle Planung nach Kundenvorstellung möglich.

Weiterhin überzeugt das Küchenhaus mit all-inclusive-Preissystemen und einem dauerhaften Musterküchenabverkauf. Doch auch die fachgerechte Entsorgung der alten Küche, eine bis zu zehn Jahre Garantie auf die neue Küche sowie die Möglichkeit, bereits vor dem Einzug die komplette Küche aufbauen zu lassen, konnten bereits zahlreiche Kunden begeistern.

DOCHOWs Küchen mit Geschmack: Mehr als nur ein Küchenausstatter

DOCHOWs kann mehr als nur Küchengestaltung: Hier gibt es den Maler, Fliesenleger und Elektriker gleich dazu. Mit allen Leistungen im Rundum-Paket sparen Kunden Geld und Zeit, die sie für andere Dinge aufwenden können. Darüber hinaus bietet das familiengeführte Unternehmen Kochevents an, zum Beispiel in Form von Kochschulungen, Firmenfeiern oder Seminaren.

Bereits drei Mal erhielt DOCHOWs Küchen mit Geschmack die Auszeichnung „1-a-Fachhändler“, die nachweislich für ausgezeichnete Kundenfreundlichkeit, Beratungskompetenz sowie herausragende Serviceleistungen steht.

Der Ansprechpartner für Küchenplanung in Berlin

Angela und Olaf Dochow leiten das Unternehmen DOCHOWs Küchen mit Geschmack. Während Olaf Dochow für die Küchenplanung zuständig ist, steht Angela Dochow potenziellen Kunden für Terminvereinbarungen sowie Geräteeinweisungen zur Verfügung. Weiterhin gehört dem Unternehmen ein erfahrenes Montageteam, bestehend aus Tischlern und Schreinern, an.

Tätigkeitsbereich von DOCHOWs ist sowohl der Firmenstandort Berlin Steglitz als auch die Bezirke Lichterfelde, Mariendorf, Tempelhof und Zehlendorf. Das Küchenhaus ist Dienstag bis Freitag von 10.00 – 18.00 Uhr sowie am Samstag von 10.00 – 14.00 Uhr geöffnet. Anfragen können sowohl telefonisch als auch per E-Mail oder vor Ort, am Steglitzer Damm 96 in 12169 Berlin, gestellt werden.

