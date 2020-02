Erfahrung, Know-How, Kompetenz: Küchen Michl aus Issing sorgt für erfolgreiche Großküchen und Gastronomie

Zu einer erfolgreichen Gastronomie gehört eine gut durchdachte, hochwertige Küche. Küchen Michl aus Issing setzt mit einer professionellen Küchenplanung Gastronomieeinrichtungen und Großküchen um.

Küchen Michl im oberbayerischen Issing ist spezialisiert auf die Ausstattung von Gastronomie und Großküchen. Bereits seit über 30 Jahren verwirklicht Geschäftsführer Michael Krinninger große und kleine Küchenprojekte. Seine Erfahrung sowie ein umfassendes Know-How und der persönliche Service gewährleisten eine individuelle, erfolgreiche Umsetzung einer bedarfsorientierten Gastronomieeinrichtung. Gemeinsam mit seinem kompetenten Team bietet der Experte eine detaillierte Küchenplanung, die exakt auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt ist. Von der ersten Idee an über attraktive Finanzierungsoptionen bis hin zur Montage, Installation und der ersten Inbetriebnahme ist Küchen Michl ein zuverlässiger Partner. Auch über die Fertigstellung hinaus erhalten Kunden einen umfassenden Service, so dass die Einrichtung lange erhalten bleibt und sich die Investition über viele Jahre bezahlt macht.

Die für die Küchenrealisierung benötigten Produkte bezieht der Spezialist aus Issing von unterschiedlichen namhaften Herstellern. So kann flexibel das ideale Produkt für den persönlichen Bedarf gefunden werden. Das hohe Produktwissen und die intensive, fachmännische Beratung des Küchenprofis ermöglichen die perfekt passende Auswahl des richtigen Geräts. Um dieses anschließend optimal verwenden zu können, bietet Küchen Michl hilfreiche Schulungen jeder Art an: von Kurzeinweisungen über Tages- und Mehrtageskursen bis hin zu Leihköchen, die das jeweilige Küchenpersonal einweisen, ist alles möglich.

