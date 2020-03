Beratung, Service und Endgerät aus einer Hand

Wer nach hochwertigen HiFi- und TV-Anlagen sucht, ist bei Singer HiFi & TV genau richtig. Unsere Experten bieten zuverlässige Beratung und Rundum-Service in Rheinfelden.

Ob Kaufberatung, technische Fragen oder Anliegen zur Instandhaltung sowie Montage; bei Singer HiFi & TV können sich anspruchsvolle Kunden auf die Expertise und Zuverlässigkeit der Berater und Techniker verlassen. An unserem Standort in Rheinfelden, in der Nähe zur Schweizer Grenze, finden Interessenten ein umfangreiches Angebot für ein erstklassiges Media-Erlebnis in den eigenen vier Wänden und auch unterwegs.

Hochwertige innovative Geräte von Lautsprecher bis DJ-Equipment

Singer HiFi & TV bietet ein umfangreiches Sortiment an Multimedia-Geräten und Zubehör. Eine große Auswahl hochwertiger Fernseher in verschiedenen Größen und von zahlreichen Herstellern bietet für jeden Geschmack genau das Richtige. Wer es gerne noch eine Nummer größer mag, setzt auf einen Wandprojektor mit HD-Qualität oder sogar in Ultra-HD (4k). So können Filmfans problemlos das Kinoerlebnis in ihre eigenen vier Wände bringen.

Damit auch die Akustik stimmt, wartet Singer HiFi & TV mit einer Vielzahl an Lautsprechern in unterschiedlichen Formen, Größenordnungen und Variationsmöglichkeiten auf. Auch das Autofahren wird mit dem richtigen Media-Equipment zum Hörerlebnis. So ermöglichen z.B. integrierte Lautsprecher und Verstärker eine besonders hohe Klangqualität. Zubehör, Kabel und Adapter sowie Dämmmaterial aller Art runden das Angebot ab. Zudem führen wir DJ- und PA-Equipment sowie Zubehör wie z.B. Mischpulte, Effektgeräte, Aktivlautsprecher und verleihen auch Anlagen für Veranstaltungen. Kurzum: Unsere Kunden können sich auf ein individuelles Sound-System für jeden Bedarf verlassen, mit der das eigene Zuhause oder auch das Auto hochwertig ausgestattet wird.

Rundum-Service für ein sorgloses Media-Erlebnis

Neben dem gewünschten Endgerät und passendem Zubehör können sich Interessenten bei Singer HiFi & TV auf eine fachgerechte Installation verlassen. Die langjährige Expertise und Erfahrung machen die Techniker zu zuverlässigen Partnern, mit denen Kunden auch in puncto Interieur auf der richtigen Seite sind. Gerade größere Projektoren, Fernseher und Stereoanlagen sollten stets mit professioneller Hilfe installiert werden, um optimale Qualität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Auch beim Auto ist ein umfangreiches Hintergrundwissen zu Technik und Akustik unerlässlich, um das gewünschte Erlebnis zu erzielen. Die Experten bei Singer HiFi & TV beraten darüber hinaus auch rund um das Thema Instandhaltung und Reparatur von Endgeräten. So können sich Kunden hier bezüglich Bild und Ton auf kompetenten Service einstellen.

Qualität in jeder Hinsicht – auch in Ihrer Nähe

Für Kunden aus Zürich, Freiburg, Lörrach, Saint-Louis, Mühlhausen, Basel, Rheinfelden und Waldshut-Tiengen ist Singer HiFi & TV der richtige Ansprechpartner für Endgeräte und Service zu HiFi-, TV- sowie Car-HiFi-Geräten. In Rheinfelden finden Kunden die Sound-Experten in der Eichamtstraße 3. Über die Telefonnummer 0176231412 kommen Kunden zudem in den Genuss einer kompetenten Beratung sowie eines umfangreichen Angebotes zu Montage, Installation und Instandhaltung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Singer HiFi & TV

Herr Stefan Singer

Eichamtstraße 3

79618 Rheinfelden (Baden)

Deutschland

fon ..: 076231412

web ..: https://www.singer-hifi-tv.com/

email : info@singer-hifi-tv.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 07111285010

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Osino Resources: Die Goldentdeckung ist gemacht!