FLOTTE! Der Branchentreff – Telematik zur Digitalisierung in Gewerbeflotten

Exklusive Messe für Fuhrpark-Profis. AREALCONTROL stellt Telematik für viele Anwendungen und Branchen vor.

Digitalisierung für Gewerbeflotten.

Stuttgart / Düsseldorf 23. März 2023 – AREALCONTROL, ein technologisch führender Anbieter von Telematik-Lösungen, wird auf der „FLOTTE! Der Branchentreff“ am 29. und 30. März 2023 in Düsseldorf vertreten sein. Eine reine Fachmesse für Besucher rund um Fuhrpark- und Flotten-Management, die sich in vielen Vorträgen und bei Ausstellern auf den aktuellen Stand bringen können.

AREALCONTROL bietet umfassende Lösungen für den digitalen Fuhrpark der Zukunft. Unter dem Oberbegriff All You Can Fleet!©, der auch mit „Flotte 4.0“ übersetzt werden kann, vereint das Unternehmen digitalisierte Dienste und Mehrwertleistungen, die Fuhrparkverantwortlichen dabei helfen, ihren Fuhrpark effizienter und sicherer zu verwalten. Die Anwender kommen aus den Branchen Service-/Dienstleistung, Bau und Handwerk, Transport/Logistik, Handels-, Industrie- und Energie-Unternehmen sowie Betreiber von Pool-Flotten.

Neben Telematik-Lösungen präsentiert AREALCONTROL auch innovative Konzepte für das Autohaus 4.0, die Werkstatt 4.0 und das Leasing 4.0. Digitale Dienste wie automatische Terminvereinbarungen für Inspektionen und Wartungen erleichtern die Fuhrparkverwaltung und optimieren die Prozesse. Dabei geht es um ganz praktische und tägliche Anwendungen, wie z.B. der Werkstatt-Kapazitätsplanung. Wie viele Fahrzeuge und Maschinen müssen in den nächsten Tagen und Wochen zur Prüfung, Inspektion und sind sie für die Disposition und Servicekräfte verfügbar. Automatisch entsteht eine lückenlose Dokumentation von Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Mit Telematik-Lösungen können Fuhrparkverantwortliche jederzeit einen Echtzeit-Überblick über den Zustand ihrer Pool-Fahrzeuge erhalten. Hierbei geht es nicht um GPS-Ortung, die für das elektronische Fahrtenbuch enthalten sein kann oder auch für Notdienst-Dispositionen, sondern um technische Online-Informationen aus OBD- (Onboard Diagnose), FMS- und CAN-Bus-Daten (Fleet Management System, Controller Area Network; Steuergeräte des Fahrzeugs). Bei der Bewertung arbeitet stetig ein Teilbereich der „Künstlichen Intelligenz“, das sogenannte „Machine Learning“ mit. Die Algorithmen treffen Vorhersagen zu Wartungs- und Reparaturbedarf.

Dies ist besonders wichtig, da Fuhrparkverantwortliche in der Organisationshaftung stehen und bei Schäden oder Folgeschäden zur Rechenschaft gezogen werden können. Die derzeitigen Berichte zur Corporate Social Responsibility and Sustainability Reporting (CSRD) erfordern umfangreiche Daten, um Aussagen über die CO2-Emissionen und die Nachhaltigkeit des Fuhrparks zu treffen. AREALCONTROL unterstützt Fuhrparkverantwortliche bei der Erfassung und Analyse von Daten, um den Berichtsprozess zu vereinfachen und zu optimieren. Dies fängt oft schon schlicht bei der Archivierung der Lenk-/Ruhezeiten aus den Digitalen Tachographen an, was in LKW ab 3,5to Pflicht ist. Per Remote Tacho-Download ist eine nahezu vollständige Automatisierung möglich.

_“Wir sehen uns als Partner für Fuhrparkverantwortliche, die den Sprung in die Zukunft wagen möchten“_, sagt Ulric E.J. Rechtsteiner, Geschäftsführer von AREALCONTROL. _“Mit unserem umfassenden Angebot an Telematik-Lösungen und digitalen Diensten können Fuhrparkverantwortliche auch insgesamt in der Digitalsisierung gewinnen und dem Unternehmenserfolg beitragen. Die Kombination aus Telematik & Apps für mobiles, digitalisiertes Auftragsmanagement mit Anbindung an ERP-, CRM- und Transport-Management-Systeme begeistert auch IT-Teams. Allerdings ist noch häufig Aufklärungsarbeit nötig, da oft erst eine generelle Digitalisierungsstrategie geplant werden muss.“_

Die Modularität und Mächtigkeit des Telematik-Portals ermöglicht eine Digitalisierungsstrategie, die nicht nur auf Fahrzeug- und Maschinen-Daten oder GPS-Ortung und Tracking basiert, sondern für die Einsatzplanung, Disposition der Fahrzeug- und Personaleinsätze geeignet ist. In diesem Funktionsumfang gewann AREALCONTROL auch den Deutschen Telematik Preis 2022 in der Kategorie „Field Service“ und den Deutschen Telematik Award 2022 in der Kategorie „Apps“.

Durch die optionale Touren-Optimierung sind Einsparungen von 15-35% der Km-Strecken möglich, was auch der Umwelt zugute kommt. Anhand echter Daten aus Flotten mit deren Touren wurde in Simulationen mehrfach ein signifikanter Einsparungseffekt im zweistelligen Prozentbereich nachgewiesen. Oder griffig formuliert: Zig Gewerbeflotten mit Verbrenner-Fahrzeugen könnten locker 20% weniger CO2 durch fossile Brennstoffe ausstoßen, weil sie gar nicht so viel fahren müssen.

Bei so vielen Daten ist man schnell bei der DSGVO, Datenschutz und Datensicherheit, was unabdingbar in der Digitalisierung ist. Das Portal der Arealcontrol wird in zwei DIN/EN/ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren (Level / Tier 3) als „Private Cloud“ gehostet, die miteinander gespiegelt sind. Eine Portalverfügbarkeit von 99,982% pro Jahr ist garantiert. Das entspricht einer „Down-Zeit“ von 90 Minuten.

Seit 2003 bietet AREALCONTROL Telematik- & IoT-Lösungen mit optionaler GPS-Ortung und -Tracking sowie Cloud-Software für Transport/Logistik, Handel, Handwerks-, Bauunternehmen und mittelständische Industrie an. Mehrfach prämierte Lösungen für den Flotten-/Fuhrparkbedarf von 10 – 800 Fahrzeugen werden in vielen Branchen eingesetzt.

2022 gewann AREALCONTROL den Deutschen Telematik Award 2022, Kategorie Apps und den 1. Platz des Deutschen Telematik Preis 2022, Kategorie „Field Service“, bereits 2018 den 1. Platz, Kategorie „Service-PKW“ sowie mehrere 2. und 3. Plätze in 2018 – 2020 in LKW-Kategorien.

Weitere Infos unter www.arealcontrol.de

