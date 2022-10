AREALCONTROL GmbH gewinnt Deutschen Telematik Award 2022

AREALCONTROL gewinnt den Deutschen Telematik Award 2022, Kategorie Apps

Die ArealPilot 360° App dient der vollständigen Digitalisierung branchen- und betriebsspezifischer Außendienstprozesse.

Die AREALCONTROL GmbH gewinnt den diesjährigen Deutschen Telematik Award 2022 in der Kategorie Apps. Im Rennen war die ArealPilot 360° App für Android, die bereits seit 2010 vielfältige Prozesse und Aufgaben in Transport, Logistik, Zeiterfassung, Disposition und mobilem Auftragswesen erfüllt. Kurz: Mobile Workforce-Management. Unternehmen jeder Größenordnung können branchenspezifische Abläufe, Tätigkeiten, Arbeitspläne und Touren komplett digitalisieren. Die Effizienz-Steigerungen sind regelmäßig im zweistelligen Prozentbereich. 12-25% Zeit- und Kosteneinsparungen wurden bei vielen Kunden bzw. Anwendern nachweißlich erzielt.

Ausgelobt wird der seit 2010 bestehende Award von der Mediengruppe MKK Telematik-Markt.de unter der Regie einer hochqualifizierten Juri.

Die AREALCONTROL GmbH aus Stuttgart ist seit 2010 regelmäßig im Wettbewerb und wurde jedes Mal nominiert. Bisher konnte 2010, 2011 und 2013 auch der Sieg errungen werden. 2010 erstmalig in der Kategorie Apps, als Apps gerade mal 2-3 Jahre alt waren. Dieses Jahr wurde die ArealPilot 360° App ins Rennen geschickt. Die App ist ebenfalls im Mercedes-Benz Truck App Portal verfügbar, läuft auf allen gängigen ANDROID-Geräten, ob Industrievarianten wie der Marke ZEBRA oder bekannte Hersteller wie SAMSUNG mit Smartphones und Tablets.

Die Besonderheit und wohl auch Einmaligkeit ist die völlige Modularität und Flexibilität der App, die sich automatisch mit den Mandanten-Einstellungen und Prozessdefinitionen (Fragebögen) des Portals synchronisiert. Dies reicht von Ortung, Tracking, Messaging und Zielübernahme in vier verschiedenen Navigationssysteme bis hin zum komplett digitalen Lieferschein (PoD – Proof of Delivery) mit Unterschrift des Empfängers. Als Navigation kann Google Maps, TomTom, CoPilot und GARMIN genutzt werden, je nach Wunsch und Gewohnheit der User.

Selbst in der Paket-Logistik mit Barcode-Scanning kann die ArealPilot 360° App eingesetzt werden. Gerade in Logistik-Zentren bzw. Lagerhäusern mit zig Fahrzeugen, die präzise mit den richtigen Paketen beladen werden müssen, ist das Barcode- bzw. Pakete-Scanning entscheidend. Bei falschem Barcode bzw. Paket wird dem Beladenden direkt der Fehler per Warnton signalisiert.

Das modulare Stufen-Konzept umfasst

* Ortung, Messaging, Reporting, Arbeitszeiten

* Nutzung von Standard- und selbst definierten Tätigkeiten

* Planbare Aufträge und Tätigkeiten, Einbindung von Fragebögen (Prozesse).

Hierdurch können Unternehmen bzw. Betriebe ihren Außendienst schrittweise in komplett digitale Abläufe führen. Nachweise zu Service-Level-Agreements und -Verbesserungen, Arbeitszeit- und betriebsspezifische Tätigkeits-Erfassung sowie komplexe Touren-Planung wird damit zum Kinderspiel. Insbesondere für mittelständische Unternehmen in Transport, Logistik, Handwerk, Bau und Service-Branchen müssen IT- und Telematik-Lösungen einfach in der Anwendung, aber intelligent im Back-End sein, denn Arbeitserleichterung durch digitalisierte Abläufe und Automatisierungen sind das Ziel.

Aktuell werden täglich über die Plattform etwa 22-24.000 Aufträge digital abgewickelt. Insgesamt wurden bisher 150 interne IT-Systeme der Unternehmen integriert. Der Mehrwert und Hauptnutzen liegt in der Online- und Live-Verfügbarkeit aller im Außendienst vorkommenden Geschäftsvorfälle, so dass mitten im und während des Geschehens schnell und zeitgemäß reagiert werden kann. Häufig zeitlich vor dem Eintritt eines Schadens oder nachteiliger Abweichungen vom Tagesplan.

Das Portal der AREALCONTROL wird in zwei DIN/EN/ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren (Level / Tier 3) gehostet, die miteinander gespiegelt sind. Eine Portalverfügbarkeit von 99,984% pro Jahr ist garantiert. Umgerechnet bedeutet dies gerade mal 90 Minuten dürfte die Plattform „down“ sein.

