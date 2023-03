Wolfsburg wird 85 und feiert mit Stadtpartnern

Nordkopf wird zum Zentrum der Feierlichkeiten

Wolfsburg, 23.03.2023 – Wolfsburg wird 85! Vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 hält Wolfsburg in Zusammenarbeit mit starken Partnern der Stadtgesellschaft ein buntes Festwochenende für die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste aus der Region bereit. Neben Live-Konzerten am Nordkopf und unter dem Glasdach wird es entlang der mittleren Porschestraße eine Info-Meile sowie die Ehrenamtsbörse geben. Auch die beliebte WMG-Konzertreihe Jazz & more wird in das Festprogramm integriert. Volkswagen Pkw organisiert am Samstag die Mitarbeiterveranstaltung „Volkswagen Classic Tour 2023“ durch die Stadt. Am Sonntag findet das traditionelle Bürgerfrühstück statt. Daneben sind zahlreiche Aktionen für kleine und große Geburtstagsgäste geplant. Bis zum Stadtgeburtstag im Sommer wird das Programm noch laufend ergänzt.

Wichtiger Partner der Feierlichkeiten ist die Volksbank BraWo, die unter anderem auf ihrem Gelände an der Porschestraße als Veranstalter der „BRAWO CITY BÜHNE“ das Programm maßgeblich gestaltet. Durch die fortgeschrittenen Abrissarbeiten auf dem Grundstück und weitere Maßnahmen bietet der Nordkopf zum Stadtgeburtstag erstmals Platz für mehrere tausend Gäste und wird somit zum Zentrum der Feierlichkeiten. Der Eintritt für die Besucherinnen und Besucher ist selbstverständlich kostenfrei. Welche Künstler*innen auf dem Stadtgeburtstag auf der Bühne am Nordkopf auftreten werden, wird die Volksbank BraWo Anfang Juni bekanntgeben.

Organisiert wird der Stadtgeburtstag federführend von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg. Auf dem Nordkopfgelände gestaltet die Volksbank BraWo das Programm. Denn wichtig ist: In Zeiten einer angespannten Haushaltslage ist eine solche Geburtstagsfeier nur gemeinschaftlich umsetzbar. Doch die Bereitschaft in der Stadtgesellschaft ist groß, einen Beitrag zur Geburtstagsfeier zu leisten.

„Wolfsburg wird 85 und wir werden diesen Geburtstag gebührend feiern! Nach der langen Zeit der Entbehrungen durch die Corona-Pandemie freut es mich, den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern wieder ein Stadtfest bieten zu können“, hebt Oberbürgermeister Dennis Weilmann hervor. „Mit einem Festwochenende in der Porschestraße und insbesondere am Nordkopf stärken wir zudem unsere Innenstadt mit vielen tollen Events. Nur durch die gute Zusammenarbeit einer starken Stadtgemeinschaft ist das Festwochenende möglich, dafür gebührt allen Beteiligten ein großer Dank. Sie alle tragen einen Teil dazu bei, dass Wolfsburg und die Region sich auf ein schönes Fest freuen können.“

WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer betont: „Wir freuen uns, dass wir zum diesjährigen Stadtgeburtstag viele tolle Aktivitäten in der Wolfsburger Innenstadt anbieten können, die für jedes Alter und jeden Geschmack etwas zu bieten haben und zum Besuch unserer Innenstadt einladen. Unsere beliebte Konzertreihe Jazz & more wird nur eines von vielen weiteren Highlights sein. Daneben haben wir gemeinsam mit dem lokalen Handel für den Freitagabend ein Late-Night-Shopping-Event geplant. Alle Innenstadtakteure sind herzlich dazu eingeladen, sich an dem Fest zu beteiligen und das Programm an diesem Wochenende noch bunter zu machen.“

Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg von der Volksbank BraWo, blickt mit Vorfreude auf den anstehenden Stadtgeburtstag: „85 Jahre jung und so dynamisch und tatkräftig wie noch nie. Wolfsburg war und ist ein Motor der Wirtschaft und des innovativen Schaffens in der Region. Als lokale Bank ist es uns ein Anliegen, neben unserem Engagement bei der Innenstadtentwicklung auch einen maßgeblichen Beitrag zum Stadtgeburtstag zu leisten. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der Stadt und der WMG sowie allen engagierten Partnern die Feierlichkeiten auszurichten und den Menschen, die hier leben, ein tolles Fest mit fantastischem Programm zu bieten. Dafür ist unser Grundstück hier am Nordkopf hervorragend geeignet. Wo demnächst die BraWo City entsteht, soll vorher schon einmal ein ganzes Wochenende lang ordentlich gefeiert werden!“

„Das Herz von Volkswagen schlägt in Wolfsburg. Deshalb freuen wir uns umso mehr auf unsere zweite Volkswagen Classic Tour, die wir in diesem Jahr im Umfeld des Stadtgeburtstages veranstalten werden. Über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in ihren Old- und Youngtimern die schönsten Ecken der Stadt und Umgebung erkunden. Teamspirit, Spaß und die Liebe zur Marke Volkswagen stehen für uns dabei im Mittelpunkt“, sagt Thomas Schäfer, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG, Markengruppe Volumen CEO Marke Volkswagen.

Hauptort der Feierlichkeiten wird der Wolfsburger Nordkopf sein. Dafür ist es notwendig, den ZOB über das Festwochenende zu sperren. Entsprechende Umleitungen werden rechtzeitig bekanntgegeben. Weitere Infos zum Festwochenende und dem Veranstaltungsprogramm sind auf wolfsburg.de/85 zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 53 61.899 94-56

fax ..: +49 53 61.899 94-19

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

