Wolfsburg auf der EXPO REAL 2022

Wirtschaftsstandort präsentiert sich auf europäischer Leitmesse

Wolfsburg, 05.10.2022 – Vom 4. bis zum 6. Oktober 2022 präsentiert sich Wolfsburg auf Europas größter Messe für Gewerbeimmobilien und Investitionen, der EXPO REAL in München. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) stellt gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg, der Wolfsburg AG, der NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH, der Volkswagen Immobilien GmbH, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg sowie der Volksbank BraWo Projekt GmbH Projekte sowie Perspektiven der Stadtentwicklung vor und wirbt für den Standort. Dabei tritt die Stadt Wolfsburg gemeinsam mit den Städten Hannover, Braunschweig, Göttingen, Hildesheim und Salzgitter unter dem Dach der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH auf.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann betont: „Partnerschaftlich präsentieren wir unseren starken Wirtschafts- und Mobilitätsstandort erfolgreich auf der Messe. Die persönlichen Gespräche bestätigen uns einmal mehr, dass Wolfsburg ein gefragter Standort mit attraktiven Zukunftsperspektiven ist.“

WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer zieht ein positives erstes Resümee des Messebesuchs: „Gemeinschaftlich konnten wir Unternehmen, Investoren und den Zukunftsgestaltern von morgen die Big Points unseres Wirtschaftsstandortes präsentieren. Die Messe bot uns erneut eine gute Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen, immobilienwirtschaftliche Netzwerke auszubauen und neue Projekte anzustoßen.“

Manfred Günterberg, Vorstand der Wolfsburg AG, sagt: „Inspiriert von der Planung für den modernen Volkswagen Fertigungsstandort für das E-Modell Trinity steht der Messeauftritt unter dem Motto „Wolfsburg. The Future is now“. Die Themenvielfalt reicht von der Wohnbauentwicklung bis zum urbanen Quartier am Wolfsburger Hauptbahnhof.“

Der Messeauftritt steht ganz im Zeichen des Leitgedankens „Wolfsburg bewegt“. Inhaltlich stehen vor allem aktuelle, zukunftsorientiere Projekte und Perspektiven für Wolfsburg, wie insbesondere das Trinity-Projekt der Volkswagen AG, die Innenstadtentwicklung sowie zukunftsorientiertes Wohnen, im Mittelpunkt.

Zur EXPO REAL:

Die EXPO REAL findet als Europas größte B2B-Messe für Immobilien und Investitionen bereits zum 24. Mal statt. Vom 4. bis zum 6. Oktober 2022 präsentieren rund 1.900 Aussteller aus 40 Ländern auf 75.000 m² Ausstellungsfläche aktuelle Projekte aus den Bereichen Immobilienentwicklung, -beratung, -investition und -finanzierung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 53 61.899 94-56

fax ..: +49 53 61.899 94-19

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

fon ..: +49 53 61.899 94-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Expo Real 2022: Starke Messe mit viel Gesprächsbedarf