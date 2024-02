THORALM Gin: Ein Destillat von unvergleichlicher Reinheit und Tradition, jetzt mit Gold ausgezeichnet

Goldprämierter THORALM Dry Gin: Ein Geschmackserlebnis, geprägt von Alpenkräutern und purer Tradition.

Im Herzen des idyllischen Salzkammerguts, auf einer Höhe von 1.400 Metern, liegt ein Ort, wo die Zeit noch im Einklang mit der Natur tickt: die THORALM. Hier, wo die Luft reiner und der Himmel ein Stück weit näher ist, entsteht ein Produkt, das die Essenz seiner Heimat in jeder Flasche einfängt – der THORALM Dry Gin. Diese exquisite Spirituose, geprägt von der Sorgfalt und Tradition der THORALM Manufaktur, wurde jüngst vom einflussreichsten Getränkewettbewerb der Welt, dem renommierten Gin Of The Year(TM) mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Eine Ehre, die die herausragende Qualität und die Liebe zum Detail, die in jedem Tropfen steckt, unterstreicht.

Der THORALM Dry Gin ist mehr als nur ein Getränk; er ist eine Hommage an das Salzkammergut, seine Natur und seine Geschichte. Mit einer sorgsam ausgewählten Mischung aus sieben heimischen Almkräutern und kristallklarem Bergquellwasser, das direkt von der THORALM stammt, verkörpert dieser Gin die Reinheit und Unberührtheit seiner Herkunft. Jeder Schluck entführt den Genießer auf eine Reise durch die unverfälschte Landschaft der Alpen, begleitet von subtilen, erdigen Noten und einer frischen Brise, die nur die Höhenlagen bieten können.

Die Herstellung des THORALM Dry Gins ist ein Zeugnis für das Engagement der Manufaktur, Tradition und Handwerk zu ehren. Die Almkräuter, die dem Gin seine unverwechselbaren Aromen verleihen, werden direkt vor Ort geerntet. Das Wasser, das seine Basis bildet, fließt aus einer eigenen Quelle, klar und unberührt. In einem Prozess, der das ursprünglichste und reinstmögliche Verfahren darstellt, entsteht ein echter London Dry Gin, der nicht nur durch seine Qualität, sondern auch durch seine Nachhaltigkeit und lokale Verwurzelung besticht.

Für Kenner und jene, die das Außergewöhnliche zu schätzen wissen, bietet der THORALM Dry Gin ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Es ist nicht nur die Goldmedaille, die ihn auszeichnet, sondern die Geschichte, die Tradition und die Leidenschaft, die in jeder Flasche stecken. Entdecken Sie den THORALM Dry Gin auf thoralm.at und lassen Sie sich von einem Destillat verführen, das die Seele des Salzkammerguts einfängt.

