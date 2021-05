Ausgezeichnet: Evora ist im zweiten Jahr in Folge als bester Arbeitgeber in mehreren Kategorien ausgezeichnet

Evora Deutschland ist offiziell einer der besten Arbeitgeber in den Kategorien kleiner Mittelstand, Baden-Württemberg sowie bei den Informationstechnologie & Kommunikationsunternehmen (ITK).

Nachdem Evora bereits Ende letzten Jahres zum zweiten Mal vom Great Place To Work Institute re-zertifiziert wurde, räumen wir bei den Awards 2021 erneut ab. Nach der virtuellen Preisverleihung steht fest: Evora ist unter den teilnehmenden Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern die Nummer 1 in der Region Baden-Württemberg und Nummer 2 in ganz Deutschland. Auch in der begehrten ITK-Kategorie konnte Evora die Platzierung verbessern und den zweiten Platz erobern.

„Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist“, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place to Work Institut. „Eine attraktive, Engagement- und innovationsfördernde Unternehmenskultur sind ein zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und Bewältigung wichtiger Zukunftsausgaben, gerade auch in der aktuellen Corona Situation.“

Die für viele Unternehmen herausfordernde Zeit hat Evora vergleichbar einfach gemeistert. Alles, was die Unternehmenskultur ausmacht und trotz verteilter Belegschaft stark gemacht hat, wurde weiter ausgebaut und so gut wie möglich „virtualisiert“. Team-Meetings wurden interaktiver gestaltet, Social Games wie ein digitaler Advents-Kalender wurden ins Leben gerufen, die „International Co-Working Week“ komplett digital umgesetzt. Der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit mit weltweit verteilten Kolleginnen und Kollegen war zuvor schon stark virtuell geprägt und hat sich daher kaum verändert. Die mittlerweile 10 in der Corona-Zeit hinzugewonnenen Mitarbeitenden gehören genau so zum Team, fühlen sich involviert und bescheinigten uns, dass Evora’s „virtuelles Onboarding“ auch in diesen schwierigen Zeiten gut funktioniert.

Um so mehr freuen wir uns über die erneute Prämierung. Geschäftsführer Timo Elbert erklärt: „Der Great Place to Work® Wettbewerb ist neben vielen anderen Maßnahmen ein wichtiger Gradmesser für die Unternehmensleitung um herauszufinden, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden und wie sich unsere Firmenkultur im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen verhält. Unser Ziel ist eine außergewöhnliche Arbeitsplatzkultur zu erhalten und weiter auszubauen und uns so vom Wettbewerb zu differenzieren. Nur so können wir einen nachhaltigen Unternehmenserfolg gemeinsam mit den Mitarbeitenden garantieren.“

Evora IT Solutions ist ein dynamisches und internationales Consulting-Unternehmen im Bereich Mobile Workforce Management und User Experience. Mit Teams in Deutschland, Österreich, USA, Brasilien und Indien werden anspruchsvolle Software-Projekte im In- und Ausland umgesetzt und Instandhaltungs- und Serviceprozesse digitalisiert. Mit der Implementierung von Best-Practice-Lösungen bei gleichzeitiger Optimierung der Prozesse helfen wir unseren Kunden, auch in der Welt von morgen erfolgreich zu sein.

