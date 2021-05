Der neue LMC Innovan: jetzt bei Reisemobile Taufratshofer bestellbar

LMC Innovan: Zeitloses Design, klare Formensprache

Hohenfurch, 7. Mai 2021 – Heute hier, morgen dort, Freiheit genießen. Kompakte Küche, kompaktes Bad, große Möglichkeiten. Der Innovan ist für alle, die die Flexibilität lieben jederzeit losfahren zu können, auf einen Kurztrip oder in den ersehnten Urlaub. Das kompakteste Fahrzeug der LMC Produktpalette paart Dynamik mit sportlichem Design. Innen wie außen setzt LMC hier auf eine puristische Moderne mit einer klaren wie strukturierten Formensprache. „Mit dem LMC Innovan nehmen wir das Produktsegment Camper Vans ins Portfolio auf. Seine kompakten Größen von 5,40 bis 6,40 Metern sind perfekt geeignet für Camping-Begeisterte, die sowohl in den spontanen Wochenendausflug als auch in den Urlaub starten möchten“, sagt Bodo Diller, Markenverantwortlicher der LMC Caravan GmbH & Co. KG. Gleich drei clevere Grundrisse bieten die Sassenberger beim neuen Camper Van an – zwei mit Doppelbett im Heck, dazu ein Modell mit Einzelbetten. Mit Preisen ab 39.900 Euro findet sich der Innovan im Einstiegssegment wieder – trotz hochwertiger Serienausstattung, wie zum Beispiel Markise und Rückfahrkamera. Zeitloses und modernes Grau Gemütlich und komfortabel zu zweit, selbst mit Baby und – durch Einsatz eines Aufstelldachs – mit zwei Kindern, lässt es sich im kompakten Innovan komfortabel reisen und wohnen. Das Innendesign: minimalistisch. Die Farben: reduziert. Zeitlos modernes Taupe zieht ein. Für ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit, denn dieses warme dunklere Grau passt zu jeder Farbpalette und setzt, in Kombination mit lichtem Eichendekor, individuelle Akzente. „Grau strahlt eine gewisse Gelassenheit aus“, ergänzt Bodo Diller. „Eine Gelassenheit, die die Urlauber mit auf Reisen nehmen sollen.“ Bei der Inneneinrichtung punktet „der Neue“ durch praktische Oberflächendekore mit Anti-Finger-Print. Das grifflose, eckige Design ist ein Statement. Clever durchdachte Lösungen Im Bad harmoniert ein helles Weiß mit den grauen Nuancen, clever versenkte LED-Spots schenken eine angenehme Beleuchtung. Durch die Dachhaube kommt Tageslicht. Ergonomische Polster sorgen an Bord für ein Höchstmaß an Bequemlichkeit. Der Name ist Programm. Clever durchdachte Lösungen machen den Innovan von LMC zu einem besonderen Fahrzeug: Die Tür des stromsparenden Kompressorkühlschranks hat an beiden Seiten einen Anschlag und kann sowohl aus dem Innenraum als auch von außerhalb geöffnet werden. In der Küche sind die Universal-Einhakschienen sehr praktisch, um Kochbesteck und andere Utensilien aufzuhängen. Der isolierte und beheizte Frischwassertank ist unter dem Fahrzeug angebracht und sorgt so für mehr Stauraum. Die Dieselheizung agiert geräusch- und emissionsarm. Isofix-Befestigungen sorgen dafür, dass auch die Jüngsten sicher mitreisen.

jetzt bei Reisemobile Taufratshofer bestellbar

Reisemobile Taufratshofer steht für eine freie Werkstatt, die einen erstklassigen, zeitgemäßen und komfortablen Service für Ihr Reisemobil bietet. Alle Leistungen sind durch eine unabhängige, renommierte Prüfgesellschaft zertifiziert, die unsere hochwertige Servicequalität kontinuierlich prüft und bestätigt.

Unser Slogan „wir verwirklichen Ihre Urlaubsträume“ steht für den ultimativen Urlaubsspaß, bei dem Sie Ihre Träume verwirklichen können. Vergnügen für alle die die Freiheit des Campings schätzen. Reisemobile Taufratshofer ist dabei Ihr Partner. Vom naturliebenden Outdoor Camper bis zum anspruchsvollen Luxus Camper bleiben nahezu keine Wünsche offen.

Ein Team von spezialisierten Mitarbeitern sorgt für kompetente Beratung und Serviceleistungen. Ein breites Sortiment an Modellen, Zubehör und Dienstleistungen lässt dabei keine Wünsche offen.

Als LMC Servicepartner verbinden wir das Beste aus Vertrags- und freier Werkstatt. Unseren Kunden bieten wir die ganzheitliche, professionelle Wartung und Reparatur für alle Fahrzeugtypen und das bei maximaler Flexibilität und Mobilität. Durch unsere zahlreichen Services gestalten wir Ihnen den Werkstattaufenthalt Ihres Fahrzeuges so unkompliziert wie möglich.

