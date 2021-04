In Köln bestellbar: der Füller Design 07 von Otto Hutt

Köln, 07.04.2021: Aus Sterling Silber oder alternativ aus Messing gefertigt und insgesamt ein hochwertiges und auch hochpreisiges Schreibgerät ist der Füllfederhalter Design 07 von Otto: MiaSkribo ver

MiaSkribo vertreibt ihn ab sofort auch online im eigenen Shop in Köln.

„Der Füllfederhalter Design 07 von Otto Hutt (https://www.miaskribo.com/fueller/otto-hutt-design-07-fuellfederhalter) ist einer meiner liebsten Schreibgeräte“, beschreibt Jörg Stroisch, Geschäftsführer von MiaSkribo, einem Schreibwarenhändler in Köln. „Er bietet eine exzellente 18-Karat-Goldfeder. Und bei mir liegt er aufgrund des Volumens auch sehr gut in der Hand.“

In der Tat ist Design 07 ein wuchtiges, schweres, großes Schreibgerät und deshalb in der Tendenz eher für größere Hände geeignet. Er ist auch recht hochpreisig, denn er kostet je nach Variante zwischen 500 und 550 Euro. „Otto Hutt bietet damit ein Schreibgerät für hohe Ansprüche“, so Stroisch.

Die Manufaktur bringt im Moment häufig neue Schreibgeräte heraus: Gerade eben ist dort die Linie Design 08 gestartet, letztes Jahr kam der 2.500 Euro teure Design C hinzu. Im Design 07 arbeitet die Manufaktur aus der Nähe von Pforzheim mit den Materialien Messing und Silber. Die sehr lange 18-Karat-Goldfeder ist bicoloriert.

Bestellbar in Köln: Design 07 von Otto Hutt

Schon länger vertreibt MiaSkribo die Schreibgeräte der Linie Design 07 von Otto Hutt „offline“, also im persönlichen Beratungsgespräch. Jetzt ist es also auch online verfügbar. „Wir machen uns immer sehr viel Mühe mit den Produktbeschreibungen, deshalb dauert es immer eine Weile, bis ein neues Schreibgerät auch online geht“, beschreibt MiaSkribo-Geschäftsführer Stroisch. „Ohnehin ist es natürlich bei einem Füller gut, ihn auch mal in der Hand zu halten.“

Solche persönlichen Beratungsgespräche sind ja derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Aber stattdessen kann zumindest virtuell ausprobiert werden. MiaSkribo bietet Termine per Videokonferenz an. Kunden müssen dazu einfach eine Mail schreiben(https://www.miaskribo.com/kontakt) und dann werden sie kostenlos dazu eingeladen.

MiaSkribo ist ein Shop für exklusive Schreibgeräte, wie etwa Füller, Tintenroller, Kugelschreiber und ganz besondere Bleistifte. Und dazu passend gibt es dort hochwertiges Feinpapier, dokumentenechte Tinten und Lederaccessoires rund ums Schreiben. Im Ratgeber und Blog wird die komplette Welt des Handschreibens mit Audio, Video und Text behandelt.

