Silber und edel: der Drehbleistift Design 02 von Otto Hutt jetzt auch in Köln erhältlich

Köln, 24.03.2021: Schlank liegt er in der Hand, der Bleistift Design 02 von Otto Hutt. In Köln ist er nun auch bei MiaSkribo, der Erlebniswelt des Schreibens erhältlich.

Und überzeugt dabei durch das verwendete Edelmetall: 925er Karat Sterling Silber.

Eingelegt wird in den Bleistift eine dünne Mine. Damit lassen sich dann saubere und präzise Zeichen setzen, etwa für eine kunstvolle Skizze. Ein Kunstwert ist auch der Bleistift Design 02 von Otto Hut, der nun auch in Köln erhältlich ist. Denn auf Wunsch gibt es ihn nicht nur in glattem Sterling Silber, sondern auch mit einer kunstvollen Guillochierung, also mit einer Art Gravur, im Korpus. „Zur Auswahl stehen hier eine Faden-, Waben- oder Karree-Guillochierung“, beschreibt Jörg Stroisch. Er ist Geschäftsführer von MiaSkribo, einem Schreibwaren-Händler in der Rheinmetropole Köln. „Die ausgezeichnete Manufakturqualität von Otto Hutt sorgt für ein sehr hochwertiges Schreibgerät.“

Otto Hutt ist eine Schreibgerätemanufaktur in der Nähe der Goldschmiedestadt Pforzheim. Das Unternehmen geht dabei auf Otto Hutt zurück, der es in den 1920er-Jahren gründete – und sich dem Prinzip das Bauhauses verschrieb. Auch der Design 02 ist ein Entwurf aus dieser Zeit, natürlich heute mit modernster Technik umgesetzt.

Nun auch in Köln: Design 02 von Otto Hutt

MiaSkribo arbeitet mit Otto Hutt schon seit einigen Jahren zusammen. Alle Schreibgerätelinien des Herstellers sind so schon lange „offline“ erwerbbar. Nun startet auch der Online-Verkauf des Bleistifts aus der Linie Design 02, die daneben zum Beispiel auch noch einen Füller bietet.

„Ich lege großen Wert auf einen möglichst gute Beschreibung meiner Produkte“, beschreibt Stroisch, der sein Schreibwarengeschäft mit großer Leidenschaft alleine betreibt. „Deshalb dauert es immer eine Weile, bis Schreibgeräte auch tatsächlich online verfügbar sind.“ Ausführliche Produkttexte sind so eine Selbstverständlichkeit, auch aufwändig bearbeitete Fotos. „In Zukunft möchte ich noch deutlich mehr multimedialer arbeiten“, so Stroisch, der von Hause aus Journalist ist. „Meine Kunden sollen wirklich Schreibgeräte virtuell erleben können.“

Aber natürlich bleibt auch das persönliche Gespräch, das Ausprobieren eines Schreibgeräts sehr wichtig. Möglich ist das bei MiaSkribo nach Terminvereinbarung. Dann berät Jörg Stroisch gerne persönlich etwa Zuhause beim Kunden, in dessen Büro – oder auch sehr gerne im MiaSkribo.Office. „Natürlich nur, wenn das Corona zulässt“, so Stroisch. Seit Kurzem ist deshalb nun auch ein virtuelles Gespräch mithilfe der Videokonferenzsoftware Zoom möglich. Wer beraten werden möchte, schreibt einfach. MiaSkribo sendet dann einen Einladungslink, der für den Kunden keine weiteren Kosten verursacht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MiaSkribo UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Stroisch

Vogelsanger Straße 171a

50823 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 16932784

fax ..: 0221 16932786

web ..: https://www.miaskribo.com

email : office@miaskribo.com

MiaSkribo ist ein Shop für exklusive Schreibgeräte, wie etwa Füller, Tintenroller, Kugelschreiber und ganz besondere Bleistifte. Und dazu passend gibt es dort hochwertiges Feinpapier, dokumentenechte Tinten und Lederaccessoires rund ums Schreiben. Im Ratgeber und Blog wird die komplette Welt des Handschreibens mit Audio, Video und Text behandelt.

