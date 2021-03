Neu in Köln: der Design 05 Kugelschreiber von Otto Hutt

Köln, 17.03.2021: Klein, aber fein präsentiert sich der Kugelschreiber Design 05 von Otto Hutt.

Neben herausragender Verarbeitungsqualität bietet er auch ein modernes Feature: einen Touchtip für die Bedienung von Handy oder Tablet. Der Design 05 von Otto Hutt ist jetzt in Köln bei MiaSkribo erhältlich.

Den Design 05 Kugelschreiber von Otto Hutt gibt es in unterschiedlichen Farben, „sehr poppig oder auch edel in einer edelstahlfarbenen Version“, beschreibt Jörg Stroisch, Geschäftsführer des Kölner Schreibwarenhändlers MiaSkribo. „Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.“

Interessant ist auch die sehr kurze Form des Kulis; er ist so sehr gut auch in der Jackentasche zu transportieren, „und dabei auch sehr nützlich bei der Bedienung von Tablet oder Handy“, so Stroisch. Den das Schreibgerät ist mit einem Touchtip ausgestattet, mit dem anstelle der Finger das Smartphone oder Tablet bedient werden kann“.

Hochwertige Verarbeitung beim Design-05-Kugelschreiber

Wie viele Schreibgeräte von Otto Hutt ist auch der Design 05 Kugelschreiber aus Messing, welches aufwändig veredelt, lackiert und poliert wird, in mehreren Schichten, um den gewünschten Farb- und Haptikeffekt zu erzielen. Die Schreibgeräte liegen sehr wertig-schwer in der Hand.

Otto Hutt ist Spezialist für hochwertige Schreibgeräte. Die Manufaktur nahe der Goldschmiede-Stadt Pforzheim produziert mehrere Schreibgerätelinien, bei denen ganz nach dem Motto des Bauhauses das Design der Funktionalität folgt. Die Marke hat vor Kurzem ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Jetzt in Köln bestellen: den Kugelschreiber Design 05 von Otto Hutt

MiaSkribo hat seine Wurzeln in Köln. Hier bietet die Erlebniswelt des Schreibens persönliche Beratungsgespräche zu allen Schreibgeräten des Sortiments an. Parallel dazu werden immer mehr Produkte auch über den Onlineshop von MiaSkribo angeboten.

„Die Beratung führe ich gerne persönlich durch“, beschreibt Geschäftsführer Jörg Stroisch. Dazu können sich interessierte Kunden einfach über das Kontaktformular des Schreibwarenhändlers verabreden. Stroisch kommt dann – sofern es Corona zulässt und natürlich unter Einhaltung aller Vorschriften – gerne ins Büro oder Zuhause des Kunden. Alternativ können auch persönliche Termine im MiaSkribo-Office in Köln-Ehrenfeld verabredet werden. „Der Vorteil: Dann kann der Kugelschreiber auch in die Hand genommen und ausprobiert werden“, so Stroisch.

Ganz aktuell: Seit Kurzem sind auch virtuelle Treffen möglich. MiaSkribo bietet Beratungstermine über die Videokonferenzsoftware Zoom an. Viele Fragen können vielleicht auch schon dort geklärt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MiaSkribo UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Stroisch

Vogelsanger Straße 171a

50823 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 16932784

fax ..: 0221 16932786

web ..: https://www.miaskribo.com

email : office@miaskribo.com

MiaSkribo ist ein Shop für exklusive Schreibgeräte, wie etwa Füller, Tintenroller, Kugelschreiber und ganz besondere Bleistifte. Und dazu passend gibt es dort hochwertiges Feinpapier, dokumentenechte Tinten und Lederaccessoires rund ums Schreiben. Im Ratgeber und Blog wird die komplette Welt des Handschreibens mit Audio, Video und Text behandelt.

