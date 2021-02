Klein und chic: der Füller Design 05 von Otto Hutt nun bei MiaSkribo in Köln

Köln, 17.02.2021: Mit Touchtip ausgestattet ist der kleine, wertige Schreibbegleiter von Otto Hutt: Der Füller Design 05 ist nun bei MiaSkribo in Köln erhältlich auch mit Goldfeder.

„Auch der Design-05-Füller von Otto Hutt, der nun in Köln erhältlich ist, überzeugt durch seine exzellente Verarbeitungsqualität“, sagt Jörg Stroisch, Geschäftsführer des Kölner Schreibwarenhändlers MiaSkibo. „Er ist zudem recht klein und passt in jede Hemdtasche.“ An der Qualität werde dabei aber nicht gespart, so Stroisch. Otto Hutt hat hier wieder sein komplettes Können in der Veredelung von Messings einfließen lassen; den Design 05 gibt es in ganz unterschiedlichen Farben.

Otto Hutt ist eine Schreibgeräte-Manufaktur aus dem Schwarzwald, die sich den klaren Linien des Bauhauses verschrieben hat. Design folgt der Funktion: Das kann man an vielen Schreibgerätelinien der mittlerweile über 100 Jahre alten Marke beobachten. MiaSkribo vertreibt alle Schreibgeräte von Otto Hutt in Köln.

In Köln kaufen: Otto Hutt Design 05 Füller

„Wir haben unseren Standort in Köln, bieten aber den deutschlandweiten Versand an“, beschreibt MiaSkribo-Geschäftsführer Stroisch. „Unsere Produkte werden dabei sehr ausführlich beschrieben und bewertet, verzichten dabei auf den üblichen Werbe-Blabla“, so Stroisch. Das kommt nicht von ungefähr: Stroisch ist seit über zwei Jahrzehnten hauptberuflich als Journalist tätig.

Und seine Motivation für Füller wie den Design 05 ergibt sich aus einer persönlichen Leidenschaft für diese Schreibgeräte. „Ich mag sie einfach“, so Stroisch. „Und ich berate einfach unglaublich gerne dazu.“

Wer im Raum Köln/Bonn gerne den Füller Design 05 oder auch viele andere Schreibgeräte ausprobieren möchte, kann sich einfach melden (https://www.mioaskrib.com/kontakt). Sobald es wieder möglich ist, berät Stroisch Interessenten gerne zu Schreibwaren im MiaSkribo-Office, kommt aber auch gerne zu Besuch nach Hause oder ins Büro.

