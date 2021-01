Aluminium pur: der Colour-Füller geht online

Ein tolles Einstiegsschreibgerät für Füller-Liebhaber ist der Colour von Cleo Skribent. Aus Aluminium, in unterschiedlichen Farben. Bei MiaSkribo ist er ab sofort auch online erhältlich.

„Cleo Skribent überzeugt mich einfach immer wieder wegen der exzellenten Produktqualität „, beschreibt MiaSkribo-Geschäftsführer Jörg Stroisch den Füller. „So ist der Colour-Füller von Cleo Skribent natürlich eingeschrieben worden, das merkt man einfach beim Schreiben.“ Die Stahlfeder des Füllfederhalters ist in drei Federbreiten erhältlich.

Cleo Skribent wagt dabei mit dem Colour-Füller ein Materialexperiment. Verwendet wurde hier nämlich Aluminium, welches glatt und kühl in der Hand liegt. Die Manufaktur aus dem brandenburgischen Bad Wilsnack ist aber seit jeher bekannt für die außerordentlich große Materialvielfalt, die die Experten zu verarbeiten wissen. Sie produziert seit etlichen Jahrzehnten auch als Schattenhersteller für namhafte Schreibgerätemarken in Deutschland.

Mit dem Füller schreiben bei MiaSkribo in Köln

„In und um Köln bieten wir das Ausprobieren dieses Füllers an“, beschreibt Jörg Stroisch. Natürlich nicht nur den Colour: In den Präsentiermappen befinden sich auch die anderen Linien von Cleo Skribent und von weiteren Herstellern. „“Sie sind dabei richtig mit Tinte betankt und nicht – wie mancherorts leer“, so Stroisch. „Auch die eingetunkte Spitze kann das Schreibgefühl mit echter aufgefüllter Tinte nicht ersetzen.“ Der Colour präsentiert sich vom Design her schlicht und klassisch.

Wie alle anderen Füllfederhalter auch, kann auch der Design 04 bei einem Beratungsgespräch entweder im MiaSkribo-Office in Köln oder auch vor Ort zuhause oder im Büro ausprobiert werden. Termine können jederzeit vereinbart werden unter https://www.miaskribo.com/kontakt oder telefonisch unter 0221 16932784.

