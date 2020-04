Start-Up myfirstspoon.de geht online

my first spoon – Kinderbestecke, handgemacht und „made in Germany“

Der Onlineshop des Start-ups für edle Geburts- und Kindergeschenke ist online.

Flensburg, den 20.04.2020

myfirstspoon.de

My first spoon ist ein Onlineshop der alle Bedürfnisse des modernen Shopping für hochwertige Geschenke zur Geburt, Taufe oder ähnlich emotionalen Anlässen wie den 1. Geburtstag oder das 1.Weihnachten vereint. Wir von my first spoon stehen für hochwertige Geschenke für Babys und Kinder, die schön, edel und praktisch zugleich sind.

Die Idee zur Gründung des Onlineshops für luxuriöse und langlebige, sowie nachhaltige Geschenke für Babys und Kinder zu besonderen Anlässen entstand bei einem gemeinsamen Städtetrip der beiden Gründerinnen nach Hamburg. Ein Löffel, der Kinder von Anfang an begleitet – zeitlos, elegant, sinnvoll und hochwertig – genau der Vertrieb dieses Löffels aus SIlber sollte unsere neue Geschäftsidee werden.

Und da wir schnell feststellten, dass wir mehr als nur den Löffel vertreiben möchten, nahmen wir auch weitere Artikel aus dem edlen Metall mit in den Shop auf.

So entstand nach kurzer Zeit mit my first spoon ein moderner und leicht zu bedienender Shop mit vielen Detailbildern für Silberbesteck, sowie Silberartikel für Babys und Kinder handgemacht in einer Manufaktur aus Deutschland.

Unsere Vision ist es, Silberbesteck als Geburts-, Tauf oder Anlassgeschenk auf die Ebene 2.0 zu heben: mit einem Onlineshop für die Zielgruppe „werdende Mütter und Väter, Omas und Opas, Tanten & Onkel, Taufpaten und Taufpatinnen und enge Freunde der Familie“, die sich geschmackvoll durch die Welt des Silbers als Geschenk von uns führen lassen.

Julia & Teresa, die Gründerinnen von „my first spoon“ sind seit 26 Jahren Freundinnen, zudem „Mütter“ und echte Fans des edlen Silbers, das in Flensburg in einer der ältesten Silbermanufakturen von Hand hergestellt wird: Robbe & Berking.

Seit dem 31.03.2020 gibt es nun den Onlineshop „myfirstspoon“ für alle, die auf der Suche nach dem passenden Geschenk für Mädchen und Jungen sind und möchten, dass Ihre Geschenke ein Leben lang erhalten bleiben.

Alle Artikel können durch eine Gravur personalisiert werden und verleihen so jedem Geschenk noch eine persönlichere Note.

Mehr Information zur Herstellung der Baby- und Kinderbestecke sowie rund um das Thema hochwertige Baby- und Kindergeschenke unter www.myfirstspoon.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

myfirstspoon.de / Wischnewski & Magenau GbR

Frau Julia Magenau

Moltkestrasse 22

24937 Flensburg

Deutschland

fon ..: 0461-1450 0235

web ..: http://www.myfirstspoon.de

email : post@myfirstspoon.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

