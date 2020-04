Eyecarrot Sports Vision Partnerschaft mit Eli Wilson Goaltending definiert neu, wie 50.000 ambitionierte Torhüter das Spiel sehen

[Toronto, New York] Eyecarrot Innovations Corp., (Eyecarrot) (TSX-V: EYC | OTCQB: EYCCF | 2EYA: GR) freut sich, eine mehrjährige Partnerschaft mit Eli Wilson Goaltending, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Entwicklung von Torhütern und von Camps und Zentren für Torhüter, bekannt zu geben. Eli Wilson hat sich durch seine Arbeit mit Dutzenden von Torhütern in der National Eishockey League (NHL) und Team Canada als einer der führenden Torwarttrainer der Welt etabliert. Im Rahmen der Partnerschaft werden die Eli Wilson Goaltending-Camps mit der Neurovisions-Trainingshardware Binovi Touch und mit bildschirmbasierten Ressourcen für die Sportler ausgestattet, um ihre Weiterentwicklung auf und neben dem Eis zu unterstützen. Im Rahmen der Partnerschaft mit Eli Wilson Goaltending werden letztlich 600 aktive Teilnehmer an Torhüter-Camps im Alter von 10 bis 19 Jahren und ein globales Netzwerk von über 50.000 angehenden Torhütern die Binovi Sport Vision-Plattform von Eyecarrot für das Training auf dem Eis nutzen können. Da viele Nationen während und nach der COVID-19-Pandemie weiterhin soziale Distanzierung praktizieren, stellt die Binovi Sports Vision Plattform zugängliche, einsatzbereite Sportressourcen zusammen mit den als Abonnements angebotenen Heimfitnesslösungen Tonal, Peloton (PTON: NASDAQ) und Mirror zur Verfügung. Eine Abonnementstruktur wird die globale Produktskalierungsstrategie des Unternehmens und die Angebote für die Verwendung zu Hause unterstützen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass der beste Weg bei der Entwicklung von Torhütern darin besteht, ein System innerhalb eines Systems zu trainieren. Übungen von hoher Qualität, Detailgenauigkeit, Wiederholbarkeit und einfache Umsetzung sind wichtige Faktoren bei der Entwicklung erfolgreicher Torhüter. Der Torwart muss die erforderlichen Fertigkeiten auf progressive Weise in einer kontrollierten Umgebung erlernen. Mit Binovi haben wir ein Sehtrainingssystem für den Sport, das die Sehkraft in eben dieser kontrollierten Art und Weise verbessert und eine korrekte Analyse und Fortschritte gewährleistet, erklärte der Gründer und CEO von Eli Wilson Goaltending, Eli Wilson.

Unter seiner Anleitung wurden in Elis Camps – in denen jährlich über 600 Sportler trainieren – mehr als 50 NHL-Draftpicks [von den Clubs ausgewählte Spieler], über 60 Torhüter der Division I, Torhüter der kanadischen Universität und mehr als 200 Spieler von Major-Junior-Teams verpflichtet. Seine Torhüter haben zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen und Meisterschaften gewonnen, darunter den Stanley Cup, die Conn Smythe Trophy, die Vezina Trophy, die World Junior Goldmedaillen, die Meisterschaften der American Hockey League (AHL), die MVPs der AHL-Playoffs, die Auszeichnungen Torwart des Jahres der Western Hockey League (WHL), Torwart des Jahres der Ontario Hockey League (OHL) und Torwart des Jahres der Canadian Hockey League (CHL). Zusätzlich zum normalen Camp-Programm hat Eli eine Reihe von Spezialcamps eingeführt, darunter das beliebte 24/7-Camp, in dem die Torhüter tatsächlich mit Eli an einem dreitägigen Wochenende zusammen wohnen und trainieren. Ein wesentlicher Bestandteil von Elis ganzjährigem Training ist die fortschrittliche Videotechnologie, mit der er und seine Mitarbeiter Videos aus der Ferne analysieren können, um die Entwicklung der Torhüter weiter zu fördern.

Diese strategische Partnerschaft wird Eyecarrot bei der aggressiven Positionierung seines Neurovisions-Leistungsangebots im Eishockeysport durch eine verstärkte Präsenz in wichtigen Eishockey-Entwicklungsprogrammen, einschließlich direkter Zusammenarbeit mit NHL-Teams, unterstützen. Eishockey, eine führende Sportart in Kanada, wird von derartigen Partnerschaften profitieren, die darauf abzielen, die Leistungen der Sportler auf allen Entwicklungsstufen des Sports zu verbessern.

Wir freuen uns sehr, mit einem Sport-Trainingsteam zusammenzuarbeiten, das offensichtlich Erfolge vorweisen will und eine unglaubliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung außergewöhnlicher Spieler aufweist. Unser Ziel ist es, mit Hilfe von Binovi die Leistungen der Sportler zu steigern, die diese Lager und Trainingsprogramme durchlaufen. Schließlich ist es der Wettbewerb, der den Sport antreibt, und jeder Fortschritt, den sich Spieler und ihre Trainingsteams verschaffen können, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Gegner zu erlangen, ist der entscheidende Faktor. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Eli und seinem Team bei der weiteren Entwicklung von Binovi für den Sport, erklärte der Präsident und CEO, Adam Cegielski.

Klicken Sie hier für weitere Informationen über Binovi Sports Vision Training.

Über Eli Wilson Goaltending

Eli Wilson hat mit über 30 NHL-Torhütern (und es werden immer mehr) zusammengearbeitet, um alle wesentlichen Torwartfähigkeiten zu schärfen, einschließlich mentaler Konditionierung und Off-Ice-Training [Trockentraining]. Elis Programme helfen, die Reflexe eines Sportlers zu schärfen und die Beweglichkeit im Tor zu verbessern. Die Erfahrungen im Camp spiegeln wider, wie Profis und NHL-Torhüter üben, trainieren, denken und handeln, um Spitzenleistungen zu erzielen. 2004 wurde Eli in die Beratergruppe für Torwarttraining von Hockey Canada berufen. Er hat die Creative Artists Agency (CAA) Sports während ihrer Sommer-Entwicklungscamps für junge Talente in Los Angeles, Kalifornien, beraten. Eli ist auch nach Südkorea gereist, um mit dem Kangwon-Feld- und Eishockeyteam und anderen jungen Torhütern des Landes zusammenzuarbeiten. Von 2007 bis 2010 war Eli der Torwarttrainer der Ottawa Senators, wo er sowohl für die Torhüter der Ottawa Senators als auch für die Torhüter verantwortlich war, die für ihren angegliederten AHL-Club, die Binghamton Senators, spielten. Das 2010 ins Leben gerufene Eli Wilson Torhüter-Programm empfängt jedes Jahr mehr als 600 Sportler und trägt dazu bei, ihnen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, damit sie sich in einem sehr anspruchsvollen und exklusiven Umfeld profilieren können.

Über die NHL

Die 1917 gegründete National Hockey League (NHL®) [Nationale Eishockey-Liga] besteht aus 31 Mitgliedsvereinen, von denen jeder die internationale Zusammensetzung der Liga widerspiegelt. Spieler aus mehr als 20 Ländern sind in den Mannschaftslisten vertreten und kämpfen um die begehrteste und traditionsreichste Trophäe im Profisport – den Stanley Cup®. Jedes Jahr unterhält die NHL mehr als 670 Millionen Fans in den Stadien und über ihre Partner im nationalen Fernsehen und Radio; mehr als 151 Millionen Follower – Liga-, Team- und Spieler-Accounts zusammengenommen – über Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und YouTube; und mehr als 100 Millionen Fans online auf NHL.com. Die Liga überträgt die Spiele in mehr als 160 Ländern und Gebieten über ihre Rechteinhaber, darunter NBC/NBCSN und das NHL Network in den USA, Sportsnet und TVA in Kanada, Viasat in Skandinavien sowie CCTV und Tencent in China. Die NHL erreicht ihre Fans weltweit mit Spielen, die in jedem Land online verfügbar sind, unter anderem über ihren Live- und On-Demand-Streaming-Dienst NHL.TV. Die Fans werden mit den digitalen Inhalten der Liga auf mobilen, von SAP unterstützten Geräten versorgt, und zwar über die kostenlose NHL® App, neun Social-Media-Plattformen, das NHL-Netzwerk SiriusXM Radio und NHL.com, das in acht Sprachen verfügbar ist und einen beispiellosen Zugriff auf Spieler- und Teamstatistiken sowie auf alle Spielergebnisse der regulären Saison und der Playoffs seit Beginn der Liga bietet. Die NHL setzt sich dafür ein, gesunde und lebendige Gemeinschaften durch den Eishockeysport aufzubauen, indem sie die Beteiligung und das Engagement der Jugend im Sport erhöht, positive Erfahrungen in der Familie fördert, die Integration, eine positive Kultur und Führungsqualitäten stärkt und nachhaltige gesellschaftliche Initiativen für die Gemeinschaft unterstützt.

Über Eyecarrot Innovations Corp

Eyecarrot ist ein Unternehmen für Human-Performance-Technologie, das Binovi, eine Hardware- und Software-zentrierte Plattform, entwickelt hat. Binovi kombiniert Hardware, Software, spezialisiertes Expertenwissen und einzigartige Einblicke in große Datenmengen, um ein individuelles Einzeltraining und eine individuelle Behandlung anbieten zu können. Binovi ist für die Optimierung des Sehvermögens und die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten im Zusammenhang mit der menschlichen Leistungsfähigkeit konzipiert. Wir arbeiten mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, Fachleuten in den Bereichen Neuro-Optometrie, Sehrehabilitation und Sehleistung dabei zu helfen, in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand messbare Ergebnisse zu erzielen.

Adam Cegielski

Gründer | CEO

Tania Archer

Head – Global Marketing | Sales | Strategic Partnerships

Investor Relations

E-Mail: invest@eyecarrot.com

Gebührenfrei: +1 (844) 866-6162

www.eyecarrot.com/investors/

Zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern, und dass das Unternehmen die behördlichen Genehmigungen erhält. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen, zählen unter anderem das Risiko, dass sich jene Annahmen, auf die Bezug genommen wird, als ungültig oder unzuverlässig erweisen; dass solche Ereignisse wie oben erwähnt eintreten könnten und so möglicherweise zu Verzögerungen oder zum Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens ändern; dass es zu Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen kommt; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die das Unternehmen betreffen und in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eyecarrot Innovations Corp.

Rakesh Malhotra

482 South Service Road E Unit 1119

L6J 2X6 Oakville

Kanada

email : info@eyecarrot.com

Pressekontakt:

Eyecarrot Innovations Corp.

Rakesh Malhotra

482 South Service Road E Unit 1119

L6J 2X6 Oakville

email : info@eyecarrot.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

InnoCan Pharma arbeitet gemeinsam mit der Universität Tel Aviv an der Entwicklung eines neuen revolutionären Ansatzes zur Behandlung der COVID-19-Erkrankung mit CBD, das mit Exosomen beladen wird Halo meldet Abschluss von bereits zuvor angekündigter Privatplatzierung in Höhe von 425.000 C$ sowie Abschluss von Übernahme von Nasalbinoid Natural Devices Corp.