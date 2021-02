Schön bunt: der Colour-Drehkugelschreiber von Cleo Skribent nun bei MiaSkribo

Köln, 10.02.2020: Jetzt im Kölner Onlineshop MiaSkribo erhältlich ist der Colour-Drehkugelschreiber von Cleo Skribent. Die Besonderheit: Es wird hier eloxiertes Aluminium verwendet.

Durch ein elektrochemisches Verfahren wird die Farbe ins Aluminium gebracht, „das macht die Farbe beim Colour-Drehkugelschreiber von Cleo Skribent besonders beständig“, sagt Jörg Stroisch, Geschäftsführer von MiaSkribo. Und auch besonders schön: „Die Farben wirken richtig strahlend“, so Stroisch.

Cleo Skribent hat mit dieser Schreibgerätelinie das erste Mal Aluminium verwendet – welches ein echtes „In“-Material gerade ist. Die Schreibgerätemanufaktur zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sie sehr viele unterschiedliche Materialien in der Schreibgeräteproduktion einsetzt, was einerseits hohes handwerkliches Können zeigt und andererseits auch jedem Schreibgerät eine individuelle Ausstrahlung verleiht.

Colour-Kugelschreiber von Cleo Skribent kaufen in Köln

Natürlich kann der Colour-Kugelschreiber persönlich getestet werden. Es gibt ihn in den Farben schwarz, rot, blau und grün. „Das ist dann Geschmackssache, was gefällt“, so Stroisch. „Außerhalb des Geschmacks steht aber die exzellente Verarbeitung dieses Kugelschreibers.“ Er ist mit einem Drehmechanismus ausgestattet.

Es gibt viele unterschiedliche Kugelschreiber im Sortiment von MiaSkribo. Wer sich gerne beraten lassen will, kann sich einfach zur Kugelschreiber-Beratung in Köln anmelden. MiaSkribo berät Interessenten im Office in Köln-Ehrenfeld oder gerne auch im Raum Köln Zuhause oder am Arbeitsplatz.

