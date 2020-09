Südtirol im Herbst: Wie schön!

Das Hotel Sonnbichl lädt Sie ein, Südtirol im stimmungsvollen Herbst kennenzulernen.

Wie in keiner anderen Jahreszeit erleben Sie Ihr Wellnesshotel im Dorf Tirol vor dem Alpenpanorama in besonders kontrastreichen Farben. Gerade jetzt finden Sie hier einen idealen Ausgangspunkt für Ausflüge in das malerische Meran, die nahegelegenen Obstgärten und Weinberge sowie in die zahlreichen reizvollen Ortschaften der Region.

Zeit der Märkte und Feste

Denn es ist ganz schön was los im südtiroler Herbst. Mehrere Dutzend große Feste, Event-Märkte und Festivals stehen von Ende September bis Mitte November auf dem Programm. Dazu kommen vielleicht Hunderte kleinere aber ebenso besuchenswerte Ereignisse in Dörfern oder auf Höfen. Gewiss wird es aufgrund der aktuellen Situation Vorsichtsmaßnahmen geben, aber beispielsweise die Ultner Lammwochen werden ebenso stattfinden wie die Almabtriebe, welche ab Mitte/Ende September beginnen. Auch dürfen sich Pferdesport-Begeisterte auf den Großen Preis von Meran gleichsam freuen wie Musikfreunde auf das Internationale Brassfestival in Meran. Dazu kommt eine Vielzahl an Wein- und Volksfesten wie das Meraner Traubenfest oder das Merano WineFestival zum Ausklang der Herbstsaison.

Wandern und Radeln im Etschtal oder Gebirge

Im Hotel Sonnbichl sind Sie mittendrin im Geschehen. Das Wellnesshotel befindet sich im Dorf Tirol nur einen kleinen Spaziergang von Meran entfernt. Zahlreiche Attraktionen der Umgebung sind zudem mit dem Fahrrad oder E-Bike erreichbar. Beide können Sie bei uns leihen – die nicht-motorisierten Mountainbikes sogar kostenlos. Erkunden Sie also auf gut ausgebauten Radwegen die Obstplantagen des Etschtals oder lassen Sie sich auf eine Tour ins südtiroler Gebirge ein. Auf unseren E-Mountainbikes kommen dabei selbst weniger Geübte nicht aus der Puste.

Übrigens: Auch im Herbst veranstalten wir natürlich geführte Radtouren ebenso wie geführte Wanderungen.

Detaillierte Schutzmaßnahmen

In Corona-Zeiten stehen gewiss vor allem die Sicherheit sowie eventuelle Einschränkungen ganz oben an. Die Region Südtirol hat ein mittlerweile erprobtes Konzept zu Ihrem Schutz entwickelt, welches Ihre Freiheit so wenig wie möglich einschränkt. Auch bei uns im Hotel Sonnbichl setzen wir alle Regelungen einschließlich Hygiene-Maßnahmen gewissenhaft um. Alle infrage kommenden Flächen werden regelmäßig plus nach jeder Benutzung desinfiziert. Lediglich in einigen Bereichen ist eine Anmeldung zur Nutzung erforderlich. Zum Tragen eines Mund-/Nasen-Schutzes müssen wir Sie jedoch im gesamten Hotel bitten.

Serviceangebot und Inklusivleistungen wie gewohnt

Das ändert nichts an unserem umfangreichen Serviceangebot mit vielen Inklusivleistungen. Dazu gehören unter anderem unsere opulenten Frühstücksbuffets sowie unsere allabendlichen Feinschmecker-Wahlmenüs mit fünf Gängen, donnerstags als 6-Gang-Galadinner und an einigen anderen Tagen mit Extra-Buffets. Eingeschlossen in das Inklusiv-System ist ebenfalls unser Wellnessbereich mit Sauna- und Wasserwelt sowie Fitnesscenter.

Besonderer Tipp: Schauen Sie doch einfach mal, welche vergünstigten Arrangements Sie in Ihrem Wellnesshotel im Dorf Tirol nutzen können. Mit der Aktion „Herbstwochen“ vom 17.10. bis 25.10.2020 können Sie bei der Buchung von drei, sieben oder mehr Tagen kräftig sparen. Das gilt auch für Drei-Tages-Aufenthalte während der Vorteilstage vom 02.11. bis 08.11.2020 sowie während der Vorteilswochen vom 25.10. bis 08.11.2020.

In jedem Fall genießen Sie den Vorteil, dass der Herbst in Südtirol klimatisch in der Regel dem Spätsommer nördlich der Alpen entspricht. Wir erwarten Sie also im Hotel Sonnbichl, Ihrem Wellnesshotel im Dorf Tirol.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel Sonnbichl GmbH

Herr Hannes Jäger

Segenbühelweg 15

39019 Dorf Tirol

Italien

fon ..: +39 0473 923580

fax ..: +39 0473 923166

web ..: https://www.sonnbichl.it

email : info@sonnbichl.it

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

fon ..: 08134 / 55 78 777

web ..: https://www.getaweb.de

email : info@getaweb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Auszubildende bei Regnauer