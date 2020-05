Hotel Sonnbichl eröffnet wieder

Ab 28. Juni 2020 – Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit dem Hotel Sonnbichl und dem Dorf Tirol

Es ist soweit: Das Hotel Sonnbichl, Ihr Wellnesshotel im Dorf Tirol, eröffnet wieder. Am 28. Juni 2020 hat das Warten endlich ein Ende. Ab diesem Datum dürfen wir Sie nämlich wieder in unserem Hause begrüßen. Dass wir dabei alle für Südtirol gültigen Vorgaben für Ihre sowie unsere Sicherheit beachten, ist selbstverständlich. In einer gesonderten Mitteilung werden wir Sie darüber im Detail informieren.

Wir können aber jetzt schon sagen, dass wir alles tun werden, um Ihren Aufenthalt im Hotel Sonnbichl so angenehm wie möglich zu gestalten. Klar ist überdies, dass Sie von Ihrem Wellnesshotel im Dorf Tirol aus den Blick auf die Berge wie eh und je genießen werden. Außerdem servieren wir Ihnen natürlich auch in diesem Jahr ausgesuchte Schmankerl aus der Küche Südtirols. In unserem umfangreichen Inklusivpaket mit dabei ist unter anderem das opulente Frühstück. Dazu kommt am Abend das 5-Gang-Feinschmecker-Wahlmenü. Jeden Donnerstag wird daraus sogar ein 6-Gang-Galadinner.

Grund zur Vorfreude besteht ebenfalls bei der Aussicht auf ein Wiedersehen mit Südtirol. Freuen Sie sich auf die Berge und auf abwechslungsreiche Landschaften. Inzwischen sind Reben und Obstbäume üppig gefüllt und laden zu Wanderungen und Radtouren ein. Wählen Sie Ihre Lieblingsziele im Etschtal oder Etappen auf dem Meraner Höhenweg. Für Radtouren können Sie bei uns übrigens neben Fahrrädern inklusive Helmen alternativ gegen eine geringe Gebühr hochwertige E-Mountainbikes mieten. Hier gilt gleichfalls, dass Sie Ihren Aufenthalt bei uns wieder in vollen Zügen genießen können. Das betrifft alle Aktivitäten im Freien, für die die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen umsetzbar sind und wenn die allgemeinen Verhaltensregeln eingehalten werden. Auch zu diesem Thema werden wir Sie in Kürze mit Einzelheiten versorgen.

Offen steht Ihnen freilich zudem ein Besuch in der lediglich einen Spaziergang entfernten Kurstadt Meran und ihrer Sehenswürdigkeiten. Wandern Sie auf dem Tappeinerweg und bewundern Sie die Burg Katzenstein oder auch die Fragsburg. Im Zentrum Merans treffen Sie unter anderem auf das mondäne Kurhaus Meran direkt an der ebenso durch ein gehobenes Flair geprägten Passerpromenade. Zurück vom Ausflug erwartet Sie die liebevoll gepflegte Atmosphäre im Dorf Tirol und weitere Highlights des Tages im Hotel Sonnbichl.

Auf der Website des Tourismusvereins Dorf Tirol erhalten Sie übrigens aktuelle Informationen zu Regelungen bei der Anreise aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus finden Sie hier eine Vielzahl an Anregungen zu Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten im und um das Dorf Tirol. Lassen Sie sich beim Stöbern inspirieren.

Ihr Wellnesshotel im Dorf Tirol, das Hotel Sonnbichl, buchen Sie mit Anreise am 28. Juni 2020 oder danach ab sofort. Auf unserer Website stehen Ihnen die Möglichkeiten unserer Schnellanfrage zur Verfügung, ebenso wie die unserer Onlinebuchung. Alternativ freuen wir uns natürlich auch auf Ihren Anruf und können dabei persönlich auf Ihre Wünsche eingehen.

