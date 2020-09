Tripadvisor verleiht den Kiezjungs aus Hamburg den Travelers Choice Award 2020

Das internationale Bewertungsportal TripAdvisor hat den Travelers Choice Award 2020 an die Hamburger Stadtführer von den „Kiezjungs“ vergeben.

Der Travelers Choice Award 2020 von TripAdvisor geht in diesem Jahr an die Kiezjungs. Damit gehören sie zu den beliebtesten 10% der weltweiten Sehenswürdigkeiten. Diese Auszeichnung wird an Unternehmen vergeben, die außergewöhnliche Dienstleistungen mit überdurchschnittlichen, positiven Bewertungen durch ihre Kunden anbieten.

Die Kiezjungs begannen mit ihren Angeboten an Führungen im Hamburger Stadtgebiet bereits vor sechs Jahren. Ihr völlig neues Konzept mit authentischen Guides und dem Verzicht auf den klassischen Frontalunterricht setzte sich sofort durch. Kleine Gruppen im Austausch mit einem Einwohner, der launige Geschichten gemischt mit historischen Anekdoten seinen Gästen präsentiert, und Fragen sind erwünscht. Diese neue Art an Stadtführung macht den Gästen Spaß und gewinnt durch seine Gruppendynamik sehr an Unterhaltungswert. Die durchgehend positiven Bewertungen auf allen Bewertungsportalen sind hierfür eine Referenz.

TripAdvisor, als eines der wichtigsten Bewertungsportale für Reisende weltweit, untersucht jährlich die Angebote, die mit besonders herausragenden Bewertungen auffallen. Wichtig ist hierbei, dass die Bewertungen echt sind und keine gekauften oder Gefälligkeiten. Mit über 500 Bewertungen allein bei TripAdvisor konnten die „Kiezjungs“ die Jury nach der Prüfung überzeugen und sind somit die beste Stadtführung in Hamburg.

Die Kiezjungs bei Tripadvisor

Die Kiezjungs

Sven Jakobsen, Michael Gremliza

kiezjungs@gmail.com

040-27872891

www.kiezjungs.com

Wir Kiezjungs sind St. Paulianer Tourguides, die mit einem innovativen Konzept und Authentizität die Gästeführung in Hamburg St. Pauli neu definiert haben. Wir sind unterhaltsam, machen neugierig, wir sind reines Infotainment von echten St. Paulianern. Wir kennen das Quartier, seine Leute und seine Besonderheiten bereits seit Jahrzehnten. Daher können wir St. Pauli so intim und exklusiv zeigen, wie niemand sonst.

