Bewerbungsrunde für den British Council IELTS Award 2020 ist eröffnet

Der British Council vergibt im sechsten Jahr in Folge den British Council IELTS Award, ein Stipendium im Wert von von bis zu 10.000 GBP zur Zahlung der Studiengebühren für ein Studienjahr.

Der British Council Germany freut sich, auch in diesem Jahr den British Council IELTS Award vergeben zu können. Das Stipendium wird an besonders erfolgreiche Studierende mit hohem Potential vergeben, die mit den durch ihr Studium erworbenen Kenntnissen einen positiven gesellschaftlichen Einfluss schaffen wollen.

Das Stipendienprogramm unterstützt Studierende, die ein englischsprachiges Erststudium oder weiterführendes Studium jeglicher Disziplin in Vollzeit an einer Hochschule im Studienjahr 2020/21 beginnen möchten. In Bezug auf Fachrichtung oder Wunschland gibt es keine Einschränkungen. Der Award kann also auch für englischsprachige Studiengänge im nicht-englischsprachigen Ausland verwendet werden.

Für den British Council IELTS Award muss der IELTS-Sprachtest eine Zulassungsvoraussetzung sein und Kandidaten müssen für die Bewerbung ein gültiges IELTS-Ergebnis vorweisen. Zusätzlich müssen folgende Bewerbungskriterien erfüllt werden:

– Mindestalter 18 Jahre (am 31. Juli 2020)

– Ein gültiges IELTS-Ergebnis, das von einem British Council-Testzentrum in Deutschland zwischen dem 1. Juni 2019 und dem 10. Juni 2020 ausgestellt wurde

– Ein Mindestergebnis von 6.5 und mindestens 6.5 in allen vier Teilbereichen des IELTS-Tests

– Antritt eines englischsprachigen Vollzeitstudiums im In- oder Ausland (Erststudium oder weiterführendes Studium) im akademischen Jahr 2020/21 (d. h. Studienantritt im Herbst 2020)

– Die Studiengebühren für ein Studienjahr des angestrebten Studiengangs betragen mindestens 3.000 GBP (bei Kursen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wird das erste Studienjahr unterstützt)

– IELTS ist Teil der Zulassungsvoraussetzungen für das Studium

Die Bewerbungsfrist ist der 10. Juni 2020.

Alle weiteren Informationen sowie Zugang zum Online-Bewerbungsformular unter https://www.britishcouncil.de/pruefung/ielts/award

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

British Council

Frau Manuela Richter

Alexanderplatz 1

10178 Berlin

Deutschland

fon ..: 03031109915

web ..: http://www.britishcouncil.de

email : manuela.richter@britishcouncil.de

Über den British Council – IELTS

Der British Council wurde 1934 gegründet und ist Großbritanniens internationale Organisation für Kulturbeziehungen und Bildungschancen. Wir schaffen internationale Möglichkeiten und fördern weltweites Vertrauen zwischen Menschen im Vereinigten Königreich und anderen Ländern. Wir engagieren uns weltweit in mehr als 100 Ländern für einen wechselseitigen Austausch in den Bereichen Kunst, Sprache, Bildung und Gesellschaft. Letztes Jahr hat unsere Arbeit über 80 Millionen Menschen direkt sowie mehr als 791 Millionen Menschen online erreicht, durch Rundfunkbeiträge und Publikationen.

Mit 3,5 Millionen Tests jedes Jahr ist IELTS (International English Language Testing System) der weltweit beliebteste Englischtest. IELTS wird von über 10.000 Bildungseinrichtungen und anderen Organisationen anerkannt, darunter alle Universitäten in Großbritannien und Nordirland, über 3.300 Universitäten in den USA sowie weitere in über 140 Ländern weltweit. Von international anerkannten Experten entworfen, misst IELTS Englischsprachkenntnisse auf zuverlässigste Art und Weise.

Weitere Informationen auf unserer Website: https://www.britishcouncil.de/ielts



