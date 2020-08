Massagesessel WELCON Prestige II ab sofort bestellbar

Das Erfolgsmodell Prestige aus dem Hause Welcon wird durch ein noch einmal verbessertes Nachfolgemodell ersetzt

Der Massagesessel Prestige war eines der erfolgreichsten Modelle des Herstellers Welcon. Jetzt präsentiert das Unternehmen mit dem Prestige II einen Nachfolger, der technisch und optisch den neusten Anforderungen an einen modernen Massagesessel entsprechen soll.

Der Massagesessel Prestige II ist zunächst in der Farbkombination schwarz und weiß lieferbar. Er verfügt über eine umfangreiche technische Ausstattung:

Close2Wall Technik: Der Massagesessel kann mit der Rückenlehne fast direkt an der Wand platziert werden. So kann der Massagestuhl auch in kleineren Räumen seinen Platz finden.

Elektrische und stufenlose Neigungsverstellung von Rückenlehne und Beinauflage, Zero-Gravity-Position (Herz-Waage-Position), USB-Anschluss zum Laden eines Mobiltelefons sowie Stereolautsprecher mit Bluetooth-Schnittstelle, Airbags für Druckluftmassage (Lymphdrainageähnliche Anwendung) an Waden, Füßen, Unterarmen, Händen, Hüfte und Schultern, Fußreflexzonenmassage mittels Massagerollen, Heizfunktion, sechs individuelle, spezialisierte Automatikprogramme, einstellbarer Timer, getrennte und stufenlose Neigungsverstellung von Rückenlehne und Beinauflage, verlängerbare Beinauflage für größere Personen sind die Eigenschaften, die dieses Produkt auszeichnen.

Im Falle eines Defektes steht für den Massagesessel Prestige II ein vor-Ort-Kundendient in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zur Verfügung.

Erste Produktinformationen sowie Bilder sind hier zu finden: www.welcon-shop.com

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren die Kernkompetenz des Unternehmens WELCON. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefert WELCON nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness-Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

