Massagesessel, Infrarotkabinen und Boxspringbetten jetzt auf welcon-shop.com

Aus dem erfolgreichen Welcon Shop sessel-24.de wird welcon-shop.com – Masagesessel, Infrarotkabinen, Boxspringbetten und vieles mehr.

Der Giesener Versandhändler Welcon hat sich seit vielen Jahren einen Namen mit Produkten in höchster Qualität gemacht. Die vielen positiven Bewertungen auf Marktplätzen wie Amazon, Ebay und Rakuten spiegeln die Philosophie des Unternehmens wider: Kundenzufriedenheit um jeden Preis!

Die hohe Kundenzufriedenheit trägt dazu bei, dass immer mehr Kunden den direkten Weg zum Versandhändler Welcon suchen, um die Produkte des Versandhändlers bestellen. Um neben den beliebten Massagesessel Modellen auch andere Produkte wie zum Beispiel Infrarotkabinen und Wasserfiltersysteme direkt bei Welcon bestellen zu können, wird aus dem Webshop www.sessel-24.de jetzt www.welcon-shop.com.

Auf www.welcon-shop.com sind neben den Erfolgsmodellen Easyrelaxx und Dynamite auch die Massagesessel des Herstellers Keyton in aller Formen und Farben zu finden. Ab sofort sind hier auch b-intense Infrarotkabinen, wie die Modelle Air Solo, Air Duo, b-intense 1 und 2, Aqua Living Wasserfilter und vieles mehr online zu erwerben.

Kunden dürfen sich auch über neue Innovationen in diesem Jahr freuen: Ein weiterer Massagesessel im unteren Preissegment als Alternative zum Easyrelaxx sowie Infrarotkabinen für den kleinen Geldbeutel sind in Planung. Hier soll die Erfolkgsgeschichte des Massagesessels Easyrelaxx auf diese neuen Produkte übertragen werden.

Welcon liefert alle Produkte frei Haus in die Regionen Aachen, Aalen, Albstadt, Aschaffenburg, Augsburg, Aurich, Bad-Segeberg, Baden-Baden, Bad Homburg, Bad Kreuznach, Bad Nauheim, Bamberg, Bautzen, Bayreuth, Bergisch-Gladbach, Berlin, Bingen, Bitburg, Bielefeld, Böblingen, Bochum, Bonn, Bottrop, Brandenburg, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Celle, Chemnitz, Coburg, Cottbus, Crailsheim, Cuxhaven, Darmstadt, Deggendorf, Delmenhorst, Dessau, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Eisenach, Emden, Erfurt, Erlangen, Essen, Esslingen, Euskirchen, Flensburg, Forchheim, Forst, Frankenthal, Frankfurt (Oder), Frankfurt-Eckenheim, Frankfurt, Freiburg, Freudenstadt, Friedrichshafen, Fulda, Fürth, Garmisch-Partenkirchen, Gelsenkirchen, Gera, Gießen, Göttingen, Greifswald, Hagen, Halle, Hamburg, Hameln, Hamm, Hanau, Hannover, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Herne, Herrenberg, Hildesheim, Homburg, Hof, Hunsrück, Ingelheim, Ingolstadt, Iserlohn, Jena, Kaiserslautern, Karlsfeld, Karlsruhe, Kassel, Kempten, Kiel, Kleve, Koblenz, Köln, Konstanz, Krefeld, Landau, Landshut, Leipzig, Leverkusen, Limburg, Lippstadt, Linz, Lübeck, Lüdenscheid, Ludwigsburg, Ludwigshafen, Lüneburg, Magdeburg, Mannheim, Marburg, Mayen, Memmingen, Minden, Moers, Mönchengladbach, Muelheim adR, München, Münster, Neubrandenburg, Neu-Isenburg, Neumarkt/Nbg., Neunkirchen, Neuss, Neustadt, Neuwied, Nordhorn, Nürnberg, Nürnberg, Oberhausen, Oelde, Offenbach, Offenburg, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Pforzheim, Plauen, Potsdam, Ravensburg, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Reutlingen, Rheine, Rodgau, Rosenheim, Rostock, Saalfeld, Saarbrücken, Saarlouis, Salzgitter, Schleswig, Schwabach, Schwandorf, Schweinfurt, Schwerin, Siegburg, Siegen, Sigmaringen, Sindelfingen, Sinsheim, Speyer, Solingen, Starnberg, Straubing, Stralsund, Stuttgart, Suhl, Tegernsee, Traunstein, Trier, Trittau/Mölln, Tübingen, Ulm, Unna, Villingen-Schwenningen, Waiblingen, Weiden, Weimar, Wesel, Wetzlar, Wiesbaden, Wissmar, Witten, Wolfsburg, Worms, Wupertal, Wuppertal, Würzburg, Wilhelmshaven und Zwickau. Lieferungen nach Österreich und in die Schweiz sowie in andere europäische Länder sind kostenpflichtig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Welcon Europe Ltd. & Co. KG

Herr Stefan Iburg

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland

fon ..: 05121/779132

fax ..: 05121/779133

web ..: https://www.welcon-shop.com

email : info@welcon.de

Wohlbefinden, Entspannung uns bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren die Kernkompetenz der Firma Welcon. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefert Welcon nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness-Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Das Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht.

