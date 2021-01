Evora erreicht die Specialist-Stufe im Partnerprogramm von ServiceNow

Evora IT Solutions unterstützt ServiceNow-Kunden dabei, ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

Evora IT Solutions gab heute den Wechsel in die Specialist-Stufe des ServiceNow Partnerprogramms bekannt. Evora ist Dienstleister für innovative digitale Instandhaltungs- und Servicelösungen, die auf Best Practices, realen Szenarien und Spitzentechnologien basieren. Im Einsatz für die digitale Transformation implementiert Evora folgende ServiceNow Lösungen, mit Fokus auf skalierbare und robuste Integrationen:

o Customer Service Management (CSM),

o HR Service Delivery (HRSD),

o IT Service Management (ITSM),

o Field Service Management,

o IT Operations Management (ITOM) und

o Now Platform App Engine.

Eines der bisherigen Projekte der Evora in diesem Bereich war die Entwicklung einer Anwendung, die von lokalen Kundenservice-Organisationen zur Bestellung von Dienstleistungen und Support genutzt wird und die Bereitstellung von systemspezifischem Material, Software & Lizenzen nach Bedarf ermöglicht.

„2020 war ein starkes Jahr für die wachsende ServiceNow-Erfahrung von Evora. Dank der Unterstützung unserer Kunden und des Einsatzes unserer erfahrenen ServiceNow-Teams, haben wir früher als erwartet den Specialist-Partner-Status erreicht. Wir freuen uns nun darauf, diese Reise fortzusetzen und 2021 viele weitere Meilensteine zu erreichen“, erklärt Christian Bartels, CEO und einer der Gründer von Evora.

Der Übergang von Evora in das Specialist-Segment würdigt die Leistungen gemäß der ServiceNow-Partnerbewertungsmethodik, welche die Aktivitäten, Erfolge und das Engagement der Partner ermittelt, die das Niveau der ServiceNow-Investitionen und die Go-to-Market-Reife von Evora belegen.

Profil Evora IT Solutions:

Evora liefert weltweit innovative Lösungen für digitale Instandhaltungs- und Serviceprozesse und ist verlässlicher Partner für Branchen wie Versorger, Chemie, Pharma- & Life-Sciences, Transport, Öffentlicher Dienst & Bildung, Öl & Gas, Bergbau und Fertigungsindustrie. Als internationaler Systemintegrator mit dem Fokus auf mobiles Workforce-Management und User-Experience (UX) versteht und unterstützt Evora die Geschäftsanforderungen globaler und regionaler Unternehmen aller Größen. Das Angebot umfasst Beratung, Softwareentwicklung, Qualitätssicherung und Systemintegration auf Basis von Standardkomponenten und -produkten sowie Support & Application-Management. Ob ServiceNow, SAP oder Click (by Salesforce), mit dem richtigen Werkzeug entstehen integrierte Planungs-, Dispositions- und mobile Lösungen, die Anwender begeistern. Durch die Implementierung von Best-Practice-Lösungen bei gleichzeitiger Optimierung ihrer Prozesse sind Evora-Kunden auch in der Welt von morgen erfolgreich.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now, Now Platform und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

