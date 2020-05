Evora Deutschland erweitert die Geschäftsleitung: Timo Elbert wird zweiter Geschäftsführer

Mit Wirkung zum 15. Mai 2020 verstärkt der bisherige Prokurist Timo Elbert die Geschäftsleitung des Walldorfer Beratungshauses – als Doppelspitze mit dem Mitgründer Gregor Bender.

Walldorf, 15. Mai 2020 – Timo Elbert wird zweiter Geschäftsführer der Evora IT Solutions GmbH und teilt sich die Spitze nun mit dem Mitgründer des Unternehmens Gregor Bender. „Nach knapp sieben Jahren kontinuierlichen Wachstums der deutschen Landesgesellschaft ist es an der Zeit uns auch im Management breiter aufzustellen. Mit Timo Elbert als weiteren Geschäftsführer stärken wir unsere Ausrichtung auf die User Experience digitaler Instandhaltungs- und Serviceprozesse,“ so Bender.

Evora ist ein internationales Beratungsunternehmen für innovative Lösungen in der Instandhaltung und im Kundenservice auf Basis von Best-Practice-Verfahren und Spitzentechnologien. Ob SAP, Click-Software (by Salesforce) oder ServiceNow, Evora-Berater finden immer das richtige Werkzeug für integrierte Planungs-, Dispositions- und mobile Lösungen. Neben der mobilen Unterstützung rückt für viele Kunden die Abdeckung der gesamten Prozesskette immer stärker in den Fokus.

Die langjährige SAP- und User-Experience-Erfahrung von Timo Elbert bietet hierfür eine sehr gute Basis. Bevor er 2014 seine Evora-Karriere als Senior Consultant begann, hat er als Head of UX Innovation im Bereich Value Prototyping der SAP SE bereits seine Fähigkeit, positive Veränderungen für seine Kunden zu schaffen und durchzusetzen, unter Beweis gestellt. Mit seiner neuen Rolle in der Geschäftsführung stärkt Evora die Ausrichtung auf Industrie 4.0 und die Umsetzung neuer digitaler Servicewelten für ihre Kunden sowie deren Mitarbeiter und Endkunden.

Als Führungskraft und Prokurist treibt Elbert schon seit mehreren Jahren auch die Themen Mitarbeiterzufriedenheit und Employer Branding bei Evora voran. Seine Arbeit trägt Früchte: das Unternehmen wächst, die Fluktuation ist extrem niedrig und das Unternehmen erhielt kürzlich mehrere Auszeichnungen, unter anderem als einer der Top-10 ITK-Arbeitgeber in Deutschland vom Great Place To Work-Institut.

„Ich freue mich auch in meiner neuen Rolle darauf, weiterhin zum Erfolg von Evora IT beitragen zu können. Besonders wichtig ist mir hierbei, unsere Kunden bei anstehenden Herausforderungen zu unterstützen, gemeinsam mit ihnen zu wachsen und immer ein verlässlicher Partner zu sein. Die Voraussetzung sind motivierte Mitarbeiter, die Evora IT auch in Zukunft als vertrauensvollen Arbeitgeber schätzen,“ erklärt Timo Elbert.

Evora IT Solutions ist ein dynamisches und internationales Consulting-Unternehmen im Bereich SAP Mobility, Workforce Management und User Experience. Mit Teams in Deutschland, Österreich, USA und Indien werden anspruchsvolle Software-Projekte im In- und Ausland umgesetzt und Instandhaltungs- und Serviceprozesse digitalisiert. Mit der Implementierung von Best-Practice-Lösungen bei gleichzeitiger Optimierung der Prozesse helfen wir unseren Kunden, auch in der Welt von morgen erfolgreich zu sein.

