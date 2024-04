März 2024 vierteljährlicher Tätigkeitsbericht: Rekord-Bargeldeinnahmen im März-Quartal untermauern Rekordausblick

29. April 2024: Das Industriewasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem Limited (ASX: DEM) („De.mem“ oder „das Unternehmen“) freut sich, die Rekordergebnisse für das Märzquartal 2024 bekannt zu geben

KEY HIGHLIGHTS

– Rekord-Bargeldeinnahmen im März-Quartal von etwa 6,6 Mio. $.

– Anhaltende Wachstumsdynamik, 20 aufeinanderfolgende Quartale mit Zuwächsen bei den Kasseneinnahmen gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum.

– Einstieg in den 12-Milliarden-US$-Weltmarkt für Haushaltswasserfiltration mit erwarteten Einnahmen von über 1 Mio. $ innerhalb von 2 Jahren allein auf dem nordamerikanischen Markt, plus Wachstumschancen auf anderen Märkten.

– Sichtbarer Weg zu einem positiven operativen Cashflow

– Auf dem Weg zu Rekordergebnissen für das Gesamtjahr, gestützt durch die Ergebnisse des März-Quartals, erwartete Rekordeinnahmen im Juni-Quartal, wiederkehrende Einnahmen von ~90% und den Markteintritt im Bereich der Haushaltswasserfiltration.

Rekordquartal im März

De.mem freut sich, für das März-Quartal 2024 Rekordeinnahmen in Höhe von ca. 6,6 Mio. $ zu melden, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum entspricht, sowie einen bereinigten positiven operativen Cashflow von ca. +500 T$.

Dies ist ein beachtliches Ergebnis, wenn man bedenkt, dass in den Bareingängen Zahlungen in Höhe von ca. 1,1 Mio. $ für zwei Großprojekte, die bis zum Juni-Quartal 2024 aufgeschoben wurden, nicht enthalten sind. Von den 1,1 Mio. $ hat De.mem zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bereits insgesamt 800 T$ erhalten.

Anhaltende Wachstumsdynamik untermauert Rekordausblick

De.mem hat nun 20 fortlaufende Quartale mit einem Wachstum der Bareinnahmen gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum verzeichnet, was die Resilience des Geschäftsmodells des Unternehmens mit wiederkehrenden Cashflows beweist. Dieses Wachstum hat sich trotz der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 und der Verlangsamung des globalen Wachstums in den Jahren 2022 und 2023 ununterbrochen fortgesetzt.

Die Zahlungseingänge im März-Quartal 2024 stammen fast vollständig aus den wiederkehrenden Geschäftssegmenten von De.mem.

De.mem freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, im Jahr 2024 Rekordeinnahmen zu erzielen, was auf folgende Faktoren zurückzuführen ist:

– Rekordergebnisse im März-Quartal 2024.

– Auf das März-Quartal entfallen historisch gesehen ca. 21 % der gesamten jährlichen Kasseneinnahmen.

– Auf dem Weg zu Rekordeinnahmen im Juni-Quartal 2024.

– Mehr als 90 % der Bareinnahmen sind wiederkehrend, was den Cashflow transparent macht.

– Im Juni-Quartal 2024 werden weitere ca. 1,1 Mio. $ an Barmitteln aus zwei Großprojekten erwartet. Davon sind bis zum Datum dieses Berichts etwa 800 T$ eingegangen.

Bei dieser Übersetzung einer im Original englischen Meldung handelt es sich um einen Auszug einer insg. 12-seitigen Pressemeldung. Sie können das Original mit weiteren Grafiken, Informationen und Quartalszahlen nachfolgend einsehen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02800064-6A1204649

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein internationales dezentrales Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen mit Hauptsitz in Australien, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl und Gas sowie Lebensmittel und Getränke entwickelt, baut, besitzt und betreibt. Die Systeme von De.mem versorgen auch Gemeinden, Wohnanlagen und Hotels/Resorts im gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit einer zuverlässigen Versorgung mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen Ausrüstung, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien aus einer Hand.

Die Technologie von De.mem zur Aufbereitung von Wasser und Abwasser gehört zu den fortschrittlichsten weltweit. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, firmeneigener Hohlfasermembrantechnologien. De.mem arbeitet mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur zusammen, einem weltweit führenden Unternehmen in der Membran- und Wasserforschung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.demembranes.com

Forward Looking Statements

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere jene, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Einnahmen, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können in Abhängigkeit von einer Vielzahl von Faktoren erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02800064-6A1204649

