Anne Heesens Leser werden durch „Greta Garbööchen und Oma Liesl“ nicht nur auf kinderfreundliche Weise unterhalten, sondern lernen dabei auch einiges.

Greta und Oma Liesl, die beiden Protagonistinnen dieses Lese- und Vorlesebuches, tauschen sich fast täglich über die unterschiedlichsten Ereignisse aus. Beide lieben es, miteinander ins Gespräch zu kommen; egal, ob über Schule, Freundschaften, Streitigkeiten oder Hobbys etc. Das Leben ist so aufregend, dass es immer etwas zu besprechen gibt! Greta ist 9 Jahre alt, aufgeweckt, wissbegierig und temperamentvoll, mit einer Vorliebe für Wörter mit langem „ööö“ und selbst erfundene Wörter. Natürlich ist sie auch, wie so gut wie alle Kinder ihres Alters, neugierig und lernt gerne mehr über die Welt um sich herum. Die Oma Liesl ist zehnmal so alt wie Greta, aber noch sehr rüstig und lebensbejahend. Die Oma ist mit einem reichen Zitaten-, Erfahrungs- und Wissensschatz gesegnet, den sie gerne an ihre Enkelin weitergibt.

Gedanken aus dem Volksmund, Sprichwörter, Redewendungen und Lebensweisheiten werden in dem kurzweiligen Buch „Greta Garbööchen und Oma Liesl“ von Anne Heesen mit humorvollen, nachdenklichen und Mut machenden Kurzgeschichten kombiniert. Das schön gestaltete und illustrierte Buch richtet sich an junge und junggebliebene Leser; an alle, die gerne vorlesen, sich im Gespräch austauschen und voneinander lernen möchten. Perfekt ist das Buch natürlich zum gemeinsamen Lesen mit der eigenen Oma!

„Greta Garbööchen und Oma Liesl" von Anne Heesen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25158-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

