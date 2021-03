Das Vorlesebuch von Peter und den Tieren – Ein Kinderbuch mit Mehrwert

Manfred Müller bringt Kindern mit „Das Vorlesebuch von Peter und den Tieren“ Themen wie Umweltschutz, Verhaltensweisen und Streitschlichtung näher.

Peter lebt zusammen mit seinen Eltern auf einem Bauernhof. Er ist sehr tierlieb und hilft seinem Vater, wo er nur kann. Eines Tages bricht er beim Pflügen eines Feldes mit dem Vorderrad des Traktors in einen Hasenbau ein und verletzt einen kleinen Hasen. Er hilft dem Häschen natürlich und merkt dabei, dass er plötzlich die Sprache der Tiere versteht, und die Tiere verstehen ihn. Das wiederum spricht sich sehr schnell nicht nur auf dem Bauernhof herum, sondern auch die Tiere des Waldes erfahren durch Gurri die Taube davon. Es folgen Abenteuer, die Peter mit allen Tieren erlebt und es kommt tatsächlich dazu, dass sich Hof- und Waldtiere auf dem Bauernhof treffen und sich kennenlernen.

Die Geschichten in „Das Vorlesebuch von Peter und den Tieren“ von Manfred Müller sind so aufgebaut, dass den Kindern praktisch über die Tiere auch Umweltschutz, Verhaltensweisen und Streitschlichtung näher gebracht und diese somit für gewisse Dinge sensibilisiert werden, ohne dabei direkt belehrend zu wirken. Das Buch liefert deswegen neben viel kindgerechter Unterhaltung jede Menge Mehrwert. Die Geschichten in diesem Buch basieren auf den Geschichten, die der Autor seinen Kindern und später auch seinen Enkeln vor dem Einschlafen erzählt hat.

„Das Vorlesebuch von Peter und den Tieren“ von Manfred Müller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08501-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

